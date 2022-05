"La misión que tenemos en Google es la de ordenar la información del mundo", dice Juan Manuel Lucero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes se presenta en Punta del Este en el marco de una serie de mesas redondas que se llevan a cabo en un evento de la Unesco por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Dirige en toda Hispanoamérica el News Lab de Google, un área que trabaja con medios y periodistas, y que pone principal énfasis en el combate a la desinformación.

-¿Qué es el News Lab de Google?



-El News Lab es un área de Google que trabaja con periodistas y medios para potenciar la innovación, y desarrollar habilidades digitales, alrededor de la verificación de hechos y la visualización de datos. Nuestros pilares son la lucha contra la desinformación, la alfabetización mediática, el desarrollo de habilidades digitales y la diversidad, igualdad y equidad en las redacciones.

-¿Hoy se puede hacer periodismo sin tecnología?



-Absolutamente. La tecnología nosotros la pensamos como una aliada del periodista. Construimos tecnología para periodistas. Uno de los últimos casos es el de Pinpoint, una herramienta que usa inteligencia artificial para ayudar a los periodistas de investigación a encontrar información en documentos de cualquier tipo: audio, video y manuscritos. No reemplaza la investigación de la persona. Simplemente le da mucho tiempo para enfocarse en lo periodístico. Es un instrumento potenciador. Tecnología también era la máquina de escribir.



-¿Cómo ve a América Latina en cuanto al acceso a tecnología?



-Hispanoamérica tiene unas brechas tecnológicas enormes y a medida que las nuevas generaciones se van incorporando al uso de la tecnología -o no solo las nuevas, porque con la pandemia hemos visto que muchos que no usaban la tecnología empezaron a utilizarla para ponerse en contacto con sus seres queridos- esto debería ir cambiando. La alfabetización mediática es, entonces, súper importante, en el sentido de que es necesario entender y adquirir habilidades para poder analizar la información que uno tiene cuando está buscando, para determinar cuál es confiable y cuál no. También para aprender cómo participar y crear contenido, y ser parte de una comunidad y tener conversaciones que sean constructivas con esa comunidad. En este sentido hemos trabajado en el programa Digimente, que ya tiene tres años, y que está poniendo foco en los jóvenes que ya tienen entre 10 y 12, pero hasta los 18, para justamente potenciar las habilidades para entender la información, leerla de manera crítica y crearla. En Argentina desarrollamos otra iniciativa que se llama “Verdadero o falso”: los niños en las escuelas pueden identificar jugando si cierta información es falsa o verdadera. Y en Uruguay lanzamos un programa que se llama Reinformados, que también es un juego y está dentro del Plan Ceibal.



-¿Cómo combate Google la desinformación dentro de su plataforma, teniendo en cuenta que allí se pueden encontrar tanto noticias verdaderas como falsas?



-El tema de que el usuario pueda acceder a información de calidad es uno de los objetivos más importantes que Google tiene. Nuestra misión es ordenar la información del mundo y hacerla accesible. Y, en este sentido, combatir la desinformación es prioridad absoluta. ¿Cómo lo hacemos? Trabajando todo el tiempo para priorizar los medios de comunicación de calidad. Se va actualizando permanentemente el algoritmo, se trata de identificar nuevas señales para detectar cuál es la información de calidad. Se siguen con atención sobre todo las noticias de último momento, que es donde puede haber más desinformación. Otra cosa específica que hacemos es dar contexto a lo que aparece en la búsqueda. Por eso cuando se puede ver de dónde proviene la información, quién la publica, etc. En Google News hay etiquetas que permiten ver cuándo un contenido viene de un fact-checking. De hecho estamos financiando a muchas organizaciones de fact-checking.

-Google es una de las grandes empresas del mundo que están trabajando en inteligencia artificial. ¿Qué implica esto para el periodismo?



-La inteligencia artificial es probablemente el ámbito que va a revolucionar y democratizar el acceso a tecnologías que en el pasado eran solo para empresas periodísticas que tenían mucho capital. Pinpoint sirve, por ejemplo, para que un periodista de cualquier pueblo de Uruguay suba allí 100.000 documentos y busque todo lo que se quiera buscar. Antes para esto se precisaban muchas personas. Y esta es una herramienta, justamente, de inteligencia artificial.



-En el primer borrador de la Ley de Urgente Consideración (LUC) se planteaba el derecho al olvido, algo que luego fue descartado. Esto implica que un usuario tendría derecho, luego de cierto tiempo, a que su historia se borre, por ejemplo, del motor de búsqueda de Google. ¿Qué opina sobre esto?



-En Google esencialmente estamos a favor de la libertad de expresión y del acceso a la información. El derecho al olvido puede generar restricciones a esos derechos fundamentales. Los buscadores en internet son una herramienta fundamental para que la población se informe. Y cualquier determinación judicial que obstaculice el acceso a la información periodística de interés público, basándose en consideraciones subjetivas, o alegando el paso del tiempo, puede ser un antecedente que ponga en riesgo la libertad de expresión.



-¿Qué opinión tiene sobre la extensión en Uruguay del derecho de autor, que pasó de ser de 50 a 70 años luego de la muerte del mismo?



-Google respeta las leyes de derecho de autor con las particularidades de cada país en el que opera. Hacemos un trabajo activo para que esos derechos se cumplan y cada año removemos una gran cantidad de resultados de búsqueda que infringen estos derechos. Además, reflejamos esas acciones en nuestros reportes de transparencia.

Perfil

Nombre: Juan Manuel Lucero



Nació: En Córdoba, Argentina



Otros datos: Coordinador para Hispanoamérica de News Lab, uno de los proyectos de Google News Initiative