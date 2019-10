Metsul advierte de tormentas muy severas para el día de hoy

⚠️ ALERTA | Fortes a intensas áreas de instabilidade avançarão do Uruguai e Argentina pro Rio Grande do Sul neste domingo com alto risco de temporais com raios, chuva forte, granizo de variado tamanho e vendavais. Veja mais no vídeo ▶️ https://t.co/2yiZfCnb82. #Alerta 💦☔️⚡️🌪 pic.twitter.com/Re5sVstIN5