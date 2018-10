¿Cómo estará el tiempo en los próximos diez días?

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) realizó una perspectiva para los próximos diez días, si bien indicaron que no sustituye el pronóstico del tiempo que se emite diariamente.

Precipitaciones

Desde el jueves hasta el lunes 8: no se esperan precipitaciones en ninguna parte del país.



Desde la tarde del lunes 8 hasta la mañana del martes 9: existe una probabilidad media de lluvias escasas, con acumulados promedio de 5 mm en todo el territorio. Comenzarán por la región norte y se extenderán hacia el centro y sureste del país.



Desde el martes 9 hasta la noche del miércoles 10: no se esperan precipitaciones.



Desde la noche del miércoles 10 al jueves 11: se esperan precipitaciones en todo el territorio. En la región sur serán escasas (cercanas a los 5 mm), mientras que se esperan acumulados mayores (cercanos a los 10 mm) en la región norte y noreste.



Desde el viernes 12 hasta el sábado 13: no se esperan lluvias.

Temperaturas

Desde el jueves 4 hasta el lunes 8: las temperaturas irán en ascenso.



Para la región sur se espera temperaturas mínimas entre 9-11 ºC y máximas que alcanzarán los 23-25ºC. Para la región norte se esperan mínimas entre 7-9ºC y máximas que alcanzarán los 24-27ºC.



A partir del martes 9: se espera un marcado descenso principalmente en las temperaturas máximas.



Alcanzarán valores de entre 13-15ºC en el sur y entre los 15-18ºC en el norte.

Vientos

Durante el jueves 4: los vientos serán del noroeste y oeste con intensidades entre 10 y 15 km/h rotando al sector sur entre 20 y 25 km/h.



Durante el viernes 5: los vientos serán predominantemente del sector sur con intensidad entre 10-15 km/h.



Durante el sábado 6: predominarán vientos del sector este entre 15 y 20 km/h en la región norte, mientras que en el sur predominarán vientos del sector norte entre 10 y 15 km/h.



Durante el domingo 7 y el lunes 8: los vientos tendrán componente norte en todo el país.



Durante el martes 9 y el miércoles 10: los vientos rotarán al sector sur y sureste entre 15 y 20 km/h



Durante el jueves 11 y hasta el sábado 13: los vientos serán del este y sureste entre 15 y 25 km/h.