Mentiras de Whatsapp: tiran dosis anticovid de niños porque agendados no van a vacunarse

Un mensaje circula en redes sociales y Whatsapp este lunes: "Les comento que nos toco en el Círculo Católico vacunar a Catalina mi hija mayor. Nos dijeron las enfermeras que avisaramos a grupos de padres con niños en edad de recibir la dosis, que a partir de las 16:30 pueden vacunarse niños que no tengan agenda o no recibieron fecha. Hay sobrantes diariamente. Están tirando muchas vacunas por día, debido a la cantidad de niños con covid que cancelan o están en cuarentena preventiva". El mensaje se acompaña de una dirección sucursal de la mutualista.

El País consultó a Cecilia López, presidenta de la mutualista Círculo Católico, quien afirmó que lo que circula "no es real". "Lo que sí es real es que en Soriano y Minas (sucursal de la mutualista) estamos vacunando a niños de entre 5 y 11 años, y cada vial da para 10 dosis, por lo cual cuando a las 16:30 tenés un niño para vacunar y hay que abrir un vial pueden quedar nueve dosis. Previendo eso, se llama a gente para que venga a vacunarse, jamás se ha tirado una sola vacuna", enfatizó.

"Llamamos a gente que sabemos que tiene niños, llamamos a los médicos para que referencien, se ha esperado fuera de horario a niños para poder vacunarlos con esos remanentes, todo eso en contacto con los responsables del Ministerio y de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa (que es la encargada de la logística de la vacunación anticovid)", agregó.



López aseguró que no entiende "por qué se habrá expresado eso de esa forma". "Tal vez para tratar de que la gente venga y traiga los niños, pero la verdad es que la vacunación viene muy bien", sostuvo.

En el mismo sentido se expresaron desde el Departamento de Comunicación del Ministerio de Salud Pública (MSP). Según explicaron a El País, cada vacunatorio recibe por día la cantidad de dosis necesarias para cubrir a las personas que tiene agendadas. Así, si todos concurren, no habrá remanente. Sin embargo, desde el inicio de la campaña de vacunación ocurre que queda un sobrante al fin de la jornada y lo que se hace es -como en el caso del Círculo Católico- convocar a personas que estén a la espera de agenda, llamar a médicos que puedan referenciar a pacientes que deseen vacunarse o coordinar el envío del remanente a otro vacunatorio, hospital o sanatorio donde se utilice en el momento.



Es por eso que se recuerda a la población el pedido de cancelar con 24 horas de anticipación la agenda en caso de no poder concurrir. De ese modo, no se asignarán más dosis de las necesarias al vacunatorio en cuestión.

En el MSP aseguran que está todo el sistema diseñado y coordinado para que no se tiren dosis de vacunas anticovid.