Mentiras de WhatsApp: la camioneta que aplica multas de tránsito en la rambla

La imagen de una camioneta con chapa particular, sin distintivos y con dos cámaras en la parte superior, generó polémica en redes sociales y Whatsapp en las últimas horas. El vehículo se ve estacionado en la rambla de Montevideo, a la altura de Carrasco.

Varios usuarios comparten la imagen y aseguran que es una camioneta de la Intendencia de Montevideo (IMM) para aplicar multas de tránsito. Sin embargo, no se trata de una camioneta de la comuna capitalina sino de un coche del Sistema Único de Ingresos Vehiculares (Sucive), confirmó a El País el coordinador del organismo, César García Acosta.

Usuarios de redes sociales indican que la camioneta es de la Intendencia de Montevideo, pero no lo es.

Esta camioneta no se ubica únicamente en la capital, sino que "desde hace años" recorre el país apostándose pocos días en cada localidad para grabar el tránsito, con un programa predeterminado, dijo el coordinador. Posteriormente, un software rastrea las imágenes y si hay coches que circulan con deuda de patente se aplica una multa equivalente al 25% del valor de la patente anual.



El control de Sucive respecto a la circulación de autos con patente vencida no solo se limita a cotejar datos con imágenes de la camioneta que recorre el país, sino de las cámaras que registran el exceso de velocidad, así como las de los peajes nacionales, agregó García.



Para todas estas faltas se aplica una multa del 25% por la falta, que no pueden ser más de cuatro por año, en un intervalo de dos meses cada una.



"Se multa muchísimo", dijo García. "En un promedio de tres o cuatro días que está en un lugar aplica entre 1.500 y 2.000 multas", graficó.



Sobre la camioneta, puntualizó que Sucive tiene un "contrato con la empresa Ciemsa S.A para el control vehicular de cumplimiento de las patentes".

Consultado sobre por qué se utiliza un automovil particular para hacer este control, el jerarca indicó que el Sucive "no está obligado" a ponerle un distinto del organismo. Remarcó es un "fideicomiso privado", por lo que no es requisito contar con un coche con chapa oficial para hacer controles.



Además, dijo, hace aproximadamente un año y medio no se coloca distintivo al vehículo de control. Esto se definió así luego de que "chocaran" en San José a la anterior camioneta.



"Al auto del Sucive no lo voy a estar anunciado por ningún lado para que lo agarren a pedradas en cualquier esquina, como ya ha sucedido", remarcó García, y señaló que tener un distintivo "pondría en riesgo al chofer".