Lluvias y tormentas retornan a todo el país el fin de semana

Las lluvias del pasado miércoles y la madrugada de ayer jueves volverán mañana y el domingo, pero con más intensidad y duración, y no serán tan dispares sino que abarcarán a todo el territorio de Uruguay, dijo a El País el predictor privado Luis Zunino. Después de meses sin precipitaciones y con tierras secas y cuarteadas, el tiempo proyecta un cambio con los frentes fríos que ingresan por el sur y se trasladan hacia el norte, empujados por un sistema de baja presión.

La señal reciente se dio con una nubosidad que al pasar descargó lluvia importante en Salto, Artigas, Bella Unión, Rivera y el norte de Tacuarembó, con acumulados de más de 50 mm. Ese sistema asociado a una depresión es el que reaparecerá en este fin de semana y los siguientes de marzo. "Hay un sistema que está pidiendo permiso para entrar y que ahora está llegando a Temuco y Puerto Montt, que viene con vientos muy a favor y es el que tendremos en este fin de semana en todo el país", explicó Zunino.

"Mañana, desde el mediodía, todo arranca por el norte, se asoma por allí la lluvia que prosigue por el Río Uruguay hasta Colonia y en otra línea desde el Río Negro por Durazno y Treinta y Tres hacia el sur, hacia Montevideo, Maldonado y parte de Rocha, con buenas precipitaciones hasta el domingo", afirmó Zunino.

El remanente de ese fenómeno retornará después hacia el norte, llevando lluvia a Rivera y Artigas. Los acumulados máximos podrían otra vez superar los 50 mm.

Las tormentas eléctricas acompañarán las lluvias pero no dan para transmitir un alerta ya que la atmósfera se enfrió en estas horas.

Fluctuaciones.

Para la noche del domingo, mientras amainen las lluvias, el viento del noroeste al sureste y a lo largo de la costa del Río de la Plata se hará sentir, con ráfagas de 60 a 75 kilómetros por hora. La aparición del viento pasadas las precipitaciones se debe a que su motor (la depresión) gira en sentido horario y empuja primero la nubosidad y luego el viento.

Para hoy viernes se espera una jornada soleada, con temperatura de 25° C. El tiempo mejorará en el inicio de la próxima semana. Pero los ciclos no se cortan con facilidad. "Estas son depresiones porque después del agua se forma viento, como el que se dio ayer, del suroeste" agregó el ex jefe de predictores de Meteorología.

Según Zunino, otro sistema similar al previsto ahora podría avanzar hacia la Semana de Turismo, aunque todavía no puede sostenerse con certeza que reinará el mal tiempo a fines de marzo.

Para el Inumet también hay probabilidad de precipitaciones y tormentas desde el inicio de la jornada de mañana por el norte del país.

Para Montevideo y toda el área metropolitana solo se indica una probabilidad de lluvias durante la noche de mañana, cuando habrá una temperatura máxima de 29° C y una mínima de 17° C, y rachas de viento en aumento, de hasta 50 kilómetros por hora.