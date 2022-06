"No llame": hay un cambio en la forma de registro para teléfonos fijos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antel informó este jueves que, a partir de ahora, los clientes de telefonía fija que se quieran inscribir en el registro "No llame" deberán hacer la gestión a través del 0800 1622.

Para los clientes de teléfonos móviles continúa habilitado el *6622 y el envío de SMS al 6622, con la palabra “Alta” y el número de su cédula de identidad (con todos sus dígitos, sin puntos ni guiones).



Además, es posible inscribirse en el registro concurriendo personalmente a cualquiera de las oficinas comerciales de Antel en todo el país.

Una vez que las personas se inscriben en "No llame", la empresa de telefonía tiene un plazo de cinco días hábiles para comunicarlo a la Ursec. En total, puede llevar 30 días que se haga efectivo el registro y las personas pueden seguir recibiendo llamados de promociones en ese lapso.

"No llame" es un registro creado en la Ley de Urgente Consideración (LUC) para evitar recibir llamadas, mensajes por plataformas de mensajería como Whatsapp o Telegram y telefonía fija con fines publicitarios, de oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados, que no se desean.