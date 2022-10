Ladrón intentó robar válvula de gas y provocó fuga en el barrio La Aguada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la tarde de ayer los vecinos del barrio Aguada alertaron a la Policía, a través de varios llamados al 911, sobre una fuga de gas y una fuerte explosión. El suceso provocó el corte de las calles que accedían al lugar y logró ser controlado por oficiales a cargo.

La Policía de Montevideo acudió sobre las 18:00 horas y comenzó junto a un equipo de Bomberos a buscar la forma de detener el gas que no paraba de salir hacia la calle Millán. Una vez en el lugar, estos equipos lograron identificar que la fuga provenía de una válvula en la fachada de una casa. Tras el descubrimiento se solicitó la presencia de un equipo de la empresa Montevideo Gas.



La Policía manejó la posibilidad de comenzar a evacuar a los vecinos que vivieran en la cuadra, pero como el gas no llegó a los hogares y se disipó rápidamente en el aire, no fue necesario.



Según informó el vocero de Bomberos, Pablo Benítez, la vivienda de donde provenía la fuga estaba “en alquiler” y por fortuna no contaba con inquilinos en el lugar que debieran ser desalojados o vieran comprometido el servicio.

El personal de Montevideo Gas, procedió a detener la fuga utilizando, según relató Benítez, “un dispositivo que permitiera obturar la salida del gas”. El vocero de Bomberos explicó que los funcionarios se posicionaron unos metros antes de la fuga y lograron cortar la emisión hacia la válvula.



A partir de allí la Policía comenzó su investigación, logrando determinar como causa una tentativa de hurto de una válvula de gas. Según informaron fuentes policiales, la persona pretendió robar el objeto, pero ante la explosión huyó del lugar sin éxito.



La válvula no tenía uso, pero la conexión a gas seguía existiendo, por lo que ante el forcejeo del delincuente esta cedió y provocó el accidente.



Por la tentativa, la Policía comenzó la búsqueda del individuo a través de rastrillajes en la zona y los testimonios de testigos del intento de robo.



Una vez controlada la fuga se constató que no hubo personas lesionadas. De todos modos se mantuvo una dotación de Bomberos en el lugar que ultimara detalles y previniera problemas en el arreglo de la válvula.