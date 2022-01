José Ignacio: se perdió la perra de un polista argentino y ofrece recompensa a quien la encuentre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Franca, una pequeña cachorra de solo seis meses y de raza sabueso cruza con salchicha, se perdió en José Ignacio (Maldonado) la noche de Año Nuevo, espantada por los fuegos artificiales.

Su dueño es el polista argentino Facund "Polito" Pieres, último campeón del abierto Argentino de Palermo, quien la busca desesperado, al punto de ofrecer una recompensa de US$ 1.000 para quien la encuentre.



Polito estaba junto a su novia la noche del 31 en una casa ubicada a 500 metros del faro de José Ignacio. Cuando se hizo la medianoche, sonaron unos fuegos artificiales en la casa vecina y Franca emprendió asustada una carrera hacia la calle. Rápidamente la perdieron de vista, y aunque la llamaron con insistencia, no apareció.

Esa noche, Polito la buscó hasta las 06:00, peor no logró dar con ella. Desde entonces ha intentado encontrarla sin éxito. Unos jóvenes le dijeron que la vieron a la mañana siguiente por la playa Mansa.



Polito la buscó en San Carlos, Maldonado, balneario Buenos Aires, el pueblo Garzón, La Juanita, además de todo José Ignacio. “Todo el mundo sabe que Franca está perdida”, dice a La Nación impresionado por el alcance que tuvo la noticia.

“Tengo amigos futbolistas, como Pocho Lavezzi, que me están ayudando con sus posteos. La buena voluntad de los uruguayos es tremenda. Todos me dicen que no están interesados en la recompensa, solo quieren que aparezca”, dijo y agregó: “Creo que alguien la recogió y se la llevó".



Polito empapeló con folletos con sus datos y fotos de Franca varias veterinarias, paradas de ómnibus y estaciones de servicio, pero la búsqueda continúa.

En caso de ver a Franca, los teléfonos de contacto son: 005491167852552 096443634 y 097474044.