Incendio "de extrema gravedad" cercano a Algorta ya afecta unas 5.000 hectáreas

El intendente de Río Negro, Omar Lafluf, remarcó este jueves en conferencia de prensa que "sigue complicado" el incendio de grandes proporciones próximo a la ciudad de Algorta (Río Negro), que comenzó ayer y afecta hasta el momento unas 5.000 hectáreas.

"La situación es de una extrema gravedad" porque a pesar de destacar el trabajo de Bomberos, se trata de un incendio "muy grande", dijo Lafluf. Hay zonas donde los efectivos no pueden ingresar porque no existen caminos. "Está bastante complicado por todos lados", indicó a El País el vocero de Bomberos, Pablo Benítez.

Del total de hectáreas afectadas por las llamas, 1.200 hectáreas son propiedad de la empresa forestal Montes del Plata, agregó el intendente. Para combatir el intenso fuego en un contexto de sequía, alta temperatura y viento se dispuso de dos helicópteros y hoy se agregará otro más.



En la zona hay una gran cantidad de bomberos trabajando. Este jueves llegarán 52 bomberos más de distintos puntos del país, así como participarán de las tareas de extinción efectivos militares del Batallón 9 de Fray Bentos (Río Negro).

Para analizar de primera mano la situación, el director nacional de Bomberos, Ricardo Riaño, está viajando a la zona afectada, agregó el intendente.



"Rogamos que no cambie el viento y no vaya hacia Algorta", destacó, al tiempo que remarcó que "no se está pensando" ahora en evacuar la localidad de unos 700 habitantes.



"La primera prioridad que hay es la población. Si en un momento hay que tomar una medida se va a tomar con antelación", dijo Lafluf. De avanzar en esa decisión, subrayó: "Acá el que toma la decisión es Bomberos, la intendencia (solo) ayuda".