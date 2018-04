Hoy, jueves veraniego: ¿Qué esperar para el fin de semana?

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informa que hoy jueves la temperatura máxima alcanzará los 26°C en el Sur del país y los 29°C en el Norte. Las mínimas serán de 11°C y 13°C respectivamente. Estará algo nuboso, pero mayormente soleado.



Sin embargo, para mañana viernes se espera que aumente la nubosidad y lleguen probables precipitaciones, que se extenderán sábado y domingo en parte del país.



Para el Sur, por ejemplo, Inumet prevé que viernes y sábado esté "nuboso y cubierto" con "probables precipitaciones y tormentas". Las mínimas serán de 13°C y las máximas serán de 29°C en el Sur y de 30°C en el Norte. Aún no publicaron información sobre el domingo.

Otros portales de meteorología coinciden en que hoy jueves será una jornada calurosa con altas temperaturas y mayormente soleada.



Con respecto a viernes, sábado y domingo, Accuweather, por ejemplo, pronostica que el primero de los días en el Sur estará lluvioso y luego los dos siguientes estarán nublados pero con mejoras. La temperatura no bajará demasiado: oscilará entre los 17°C y 25°C. En el Norte la situación es similar: si bien no se esperan fuertes precipitaciones para el viernes, esos días estará nublado y habrá temperaturas que irán de los 16°C a los 30°C.



The Weather Channel, por su parte, pronostica para el Sur del país la peor parte: lluvias para viernes y sábado y nublado para el domingo. Las temperaturas que menciona este servicio van de los 18°C a los 23°C. Para el Norte pronostica días algo un poco mas soleados: solamente el domingo se espera algo más de nubosidad y las temperaturas oscilarán estos días entre los 17°C y los 31°C.