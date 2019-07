Brou informa sobre servicios que serán afectados durante el fin de semana 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Banco República informó que no habrá disponibilidad de algunos servicios electrónicos del 12 de julio hasta el 15 de julio. Según un comunicado de la institución y "en el marco del proceso de modernización que está llevando adelante (...) se realizará la última fase de actualización de su plataforma informática central".

De esta forma desde el viernes 12 de julio a las10 PM hasta las 3 AM del lunes 15 de julio eBROU y AppBROU no estarán disponibles. Las buzoneras no funcionarán hasta las 8 de la mañana del lunes pero sí se podrán realizar depósitos en los cajeros automáticos que tengan esa funcionalidad.

Además, el sábado y domingo no se podrán realizar depósitos en Abitab o RedPagos. Los cajeros automáticos, los pagos con tarjetas de débito, crédito y prepagas, y los retiros en corresponsales funcionarán con normalidad.