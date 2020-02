Guardavidas amenazan con reinstalar el conflicto si la IMM no firma el acuerdo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los guardavidas amenazaron con retomar el conflicto. La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) puso como fecha límite mañana a la Intendencia de Montevideo (IMM) para que firme el documento en el cual se garantizan una serie de reclamos de los trabajadores, según informaron a El País fuentes del sindicato.

Además, de no tener respuesta durante esa jornada, no habrá servicio de guardavidas en ninguna playa de Montevideo el domingo, lunes y martes de Carnaval. Esto se debe a que no se realizarían horas extras, modalidad bajo la que se cubren esos días.



En enero pasado los guardavidas hicieron una serie de reclamos en relación a falta de personal y materiales para realizar adecuadamente la tarea, entre otros puntos. Dentro de las medidas que tomaron, no ofrecieron servicio de guardavidas en algunas playas de Montevideo.



Luego, Adeom y la IMM firmaron un acuerdo que permitió superar el conflicto.



"Se firmó un acuerdo de ponerse a trabajar" en los puntos que plantearon los guardavidas, dijo a El País en enero Adrián Blanco, integrante del comité de base de guardavidas. A su vez, comentó que entre los asuntos a negociar está el pago de una partida salarial extra que reclaman los trabajadores. "De no venir, se tomarán más medidas", agregó.