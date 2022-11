Gordo de Fin de Año 2022: primer premio, costo del billete, fecha del sorteo y un cambio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Gordo de Fin de Año 2022 ya tiene fecha, monto de premios y hasta un cambio con respecto a otras ediciones. El primer premio es "el más grande de la historia" del tradicional sorteo de fin de año, destacó a El País Ricardo Berois, director nacional de Loterías y Quinielas.

El primer premio será de $ 160.000.000 (casi US$ 4 millones a valores actuales), superando el pozo anterior de $ 140.000.000. En total, se darán premios por un total de $ 357.515.000 (cerca de US$ 9 millones a valores de hoy).



"Estamos repartiendo más de US$ 8 millones en 40 minutos", destacó Berois en referencia al sorteo, que se llevará adelante el 30 de diciembre a las 21.00.

En esta ocasión, el billete entero tiene un valor de $ 14.000 y un décimo de $ 1.400; además se puede comprar una fracción electrónica de $350. Los billetes se pueden obtener en agencias de loterías, agentes de quinielas, subagentes, corredores y loteros.



En esta oportunidad habrá un cambio: se devolverá el dinero apostado tanto a aquellos que hayan elegido las últimas dos cifras de los 20 premios, así como para los que tengan la última cifra del primer premio. Antes, explicó Berois, se devolvía la mitad del monto apostado en el último caso.



Por ejemplo, si se compra un décimo del billete "12.970" y el primer premio es "21.050", le devolverán la apuesta realizada ($ 1.400).



Por otro lado, si el tercer premio, por ejemplo, resulta el billete "15.345", solo se podrá cobrar lo apostado si el billete termina en "45" (10.645, por ejemplo). Es decir, es necesario en este caso que coincidan las dos últimas cifras y no solo la última.

Berois explicó que hay 4.000 premios a quienes tengan la última cifra del primer premio y 8.000 premios a los que tengan un billete con las dos últimas cifras de los veinte premios al entero.



¿Dónde ver el Gordo de Fin de Año? Como es habitual, la Lotería Uruguaya publica en su canal de Youtube las emisiones directas de sus sorteos. Aquí podrás verlo.



El 3% de la recaudación del Gordo de Fin de Año -así como de la Revancha de Reyes- va a los hospitales Maciel, Pasteur y Pereira Rossell.