¿Frío y lluvias? Inumet informó qué se puede esperar para los próximos diez días

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió perspectivas meteorológicas para los próximos diez días -desde el jueves 7 hasta el sábado 16 de marzo-.

Lluvias.

"Existe probabilidad alta de precipitaciones en todo el territorio" desde el jueves 7 hasta la mañana del sábado. Los acumulados se darán especialmente en el norte del país y principalmente el viernes 8.



Para el martes 12 y miércoles 13 "la atmósfera estará inestable, por lo que se esperan precipitaciones escasas principalmente al sur del río Negro, con acumulados próximos a los 10 mm", indicó Inumet. A partir del jueves y hasta el sábado no se esperan lluvias para ninguna parte del país.

Temperatura.

El jueves 7 la temperatura mínima oscilará entre los 20 y los 22° C en todo el país. La máxima, por otra parte, estará entre los 28 y los 30°. A partir del viernes 8 y hasta el lunes 11 las temperaturas descenderán.



"Al norte del río Negro los mínimos valores se encontrarán entre 15 y 17°C para las temperaturas mínimas, y entre 22 y 24°C para las temperaturas máximas. Mientras que al sur del río Negro se espera muy poca amplitud térmica, con valores entre 18 y 21°C", según las previsiones.



Desde el martes 12 para la región sur se esperan mínimas incluso más bajas: entre 15° y 17° C, mientras que las máximas irán entre los 21° y los 23°C. Para el norte no se esperan cambios.

Vientos.

Los vientos del sector norte predominarán el jueves 7 con una intensidad que irá entre los 10 y los 25 kilómetros por hora (km/h).



A partir del viernes 8 y hasta el sábado 9 se espera una rotación del viento al sector sur lo que lo hará más persistente: podrá llegar hasta los 40 km/h e incluso superiores en la franja costera.



La situación se modificará desde el domingo 10 y bajará a valores entre el 5 y el 15 km/h manteniéndose del sector sureste-este. El jueves 14 rotarán al sector sur, con igual intensidad hasta el viernes 15 de marzo.