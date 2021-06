Heladas para los primeros días, pero ¿cómo seguirá el invierno según los meteorólogos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes 21 de junio, a las 00:31, comenzó el invierno en Uruguay, lo que indica además que este será el día más corto del año y, además, la noche más larga. Pero ¿qué se puede esperar para los próximos meses?

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indicó que se espera que la temperatura media trimestral esté "en los rangos normales en todo el país", según el informe de tendencias climáticas previsto para junio, julio y agosto.



Con respecto a las precipitaciones, también se espera que estén "entre los rangos normales y por debajo de lo normal en todo el país".



Por su parte, el meteorólogo Guillermo Ramis explicó que la llegada del invierno es "un evento astronómico" que indica que "el sol tiene su máxima de inclinación norte", expresó durante su espacio en Informativo Sarandí.



Ramis indicó que los cuatro primeros días de la semana que viene se presentarán "con heladas importantes". Las temperaturas serán de "3° C bajo cero y sobre el césped puede llegar a 5° C o 6° C bajo cero", explicó.



Por otra parte esta semana, más precisamente los días 23 y jueves 24 de junio, se esperan lluvias. El primer día la mínima será de 10° C y la máxima de 18° C, mientras que el jueves la mínima será de 12° y 15° C la máxima.



"La mínima de hoy fue 7° C. La expectativa de máxima es de 14° C, con cielo nuboso. Mañana miércoles la mínima de 5° C, con expectativa de máxima de 16° C con cielo nuboso a algo nuboso".



Para el viernes se espera una temperatura mínima de 9° C y una máxima de 15° C con cielo algo nuboso. El sábado 8° C la mínima, 12° C la máxima con cielo nuboso y el domingo 7° C la mínima y 11° C la máxima con cielo nuboso.



Por su parte, el meteorólogo Nubel Cisneros adelantó a través de su cuenta de Instagram que este primer día de invierno "los vientos se van a ubicar del sector norte, lo que aporta mejor temperatura, pero también algo más de humedad".



"Disfrutemos lunes y martes porque el miércoles es muy probable que comiencen a desmejorar las condiciones", aconsejó.