¿Cómo estará el tiempo en Semana Santa?

Días nublados, probables lluvias y especialmente un clima inestable es lo que se puede esperar para la próxima semana.



Según informa el Instituto Nacional Uruguayo de Meteorología (INUMET), entre el lunes 26 y el sábado 31 de marzo no se esperan precipitaciones sobre el territorio. Sin embargo sí para los días 28 y 29 de marzo (miércoles y jueves), con probabilidad de lluvias escasas tanto en la frontera noreste como en la costa este del país.



Para el lunes se espera un descenso de las temperaturas en todo el territorio, alcanzando mínimas de 13 a 14°C en el norte y 10 a 12°C en el sur. La temperatura máxima, por su parte, variará entre los 17° C y 20°C.



Desde el martes, y por el resto de la semana, se espera un aumento en las temperatura, que rondará entre mínimas de 19 a 21°C y máximas de 25 a 27°C.



Según pronostica The Weather Channel, la Semana de Santa será una semana nublada, con chubascos el miércoles, jueves y sábado. La temperatura, a su vez, variará entre una mínima de 12° C y una máxima de 23°C.



Accuweather, por su parte, también pronostica, para martes, miércoles y jueves, días nublados, con lluvias en los dos últimos. Sin embargo, anuncia días soleados para el lunes y el fin de semana. Las temperaturas variarán entre 12° C y 24°C.



Wunderground, a su vez, pronostica sol para lunes, martes, viernes y domingo y anuncia lluvias para miércoles, jueves y sábado. Las temperaturas variarán entre 11° C y 22°C.



Más allá de la inestabilidad en el clima, si decide ir a remontar cometas con sus hijos, lea esta nota en la que UTE alerta por su uso durante Semana Santa.