¿Cómo estará el tiempo en los próximos diez días?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) divulgó este jueves una perspectiva del pronóstico del tiempo para los próximos 10 días, pero aclaró que la misma no sustituye el pronóstico diario.

Precipitaciones

Según Inumet entre este jueves y mañana se esperan precipitaciones en todo el país. Además señaló que para el sábado hay probabilidad media de lluvias escasas en la región sur del país, mientras que para el domingo no se esperan precipitaciones.



Mientras tanto el lunes comienza la semana con bajas probabilidades de lluvias escasas en el norte de Uruguay. Del martes al viernes no se esperan precipitaciones y el sábado 17 no se descartan lluvias.

Temperatura.

Inumet indicó que este jueves la temperatura mínima oscilará entre los 10° y 13°C mientras que las máximas irán entre los 14° y 17° C. El sábado la temperatura desciende y las mínimas oscilarán entre 6° y 8°C mientras que las máximas se ubicaran entre 13°C y 15°C. El domingo y el lunes se esperan mínimas entre 9° y 11°C y máximas entre 16° y 18°C.



Las temperaturas más bajas se darán entre el martes y el miércoles con mínimas entre 1° y 4° C y máximas de entre 9° y 12°C. El resto de la semana la temperatura comenzará a ascender y el sábado 17 de agosto las mínimas irán entre los 6° y 10°C mientras que las máximas oscilarán entre los 17° y 20° C