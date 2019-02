Estacionamiento tarifado: por fallas en el sistema hoy lunes no se cobrará ni multará

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la jornada de hoy lunes 11 de febrero, la comuna capitalina no estará cobrando estacionamiento tarifado.



Analia Parra, encargada de comunicación del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IMM) dijo a El País que son "varias las fallas en los sistemas".



Señaló que trabajan para solucionarlo, pero que para no confundir a la población, como el funcionamiento del sistema está presentando problemas intermitentes, se decidió no cobrar durante todo el día.



Por lo mismo, las personas que hayan estacionado en las áreas que están comprendidas dentro del estacionamiento tarifado, no serán multadas.