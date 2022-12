Escasez de agua en Maldonado: "OSE no invierte en lo que debería invertir", dice Antía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, adhirió a la advertencia hecha días atrás por el director de OSE-UGD Maldonado, Jesús Bentancur, quien apuntó que Maldonado corre peligro de sufrir desabastecimiento de agua potable durante el verano. "Hay algunos problemas de cañerías de hierro oxidadas. De hace 50 o 60 años. Producto de que OSE está con retraso de obras", dijo el intendente.

"OSE en Maldonado hace muchos años que no invierte en lo que debería invertir y utiliza recursos para hacer obras en todo el país. Es una vieja queja de los habitantes que una plata que debería invertirse en Maldonado se invierte en otras partes, viene del gobierno anterior", apuntó el jerarca departamental, aunque reconoció que cuando el ente estaba presidido por el contador frenteamplista Ricardo Alcorta "se hicieron muchas obras".



Según Antía, "Maldonado tuvo crecimiento exponencial de población y nuevos fraccionamientos", pero "la OSE no acompañó ese crecimiento".



El intendente detalló que desde hace años, la zona turística del departamento paga un sobrecosto en su tarifa "para hacer obras"; "Siguen pagando y las obras no se ven". Ese sobreprecio, que asciende a "unos US$ 5 millones por año", "es un error técnico" de Obras Sanitarias del Estado (OSE), apuntó Antía en diálogo con Punto de Encuentro (Radio Universal).

Específicamente, el jerarca apuntó que el ente público "es muy centralista y nunca reconoció el valor importante de crear la Unidad de Gestión Desconcentrada (UGD) del este" y dijo que "tanto desde el poder central de OSE como desde el equipo técnico y el sindicato intentaron cerrarle el camino a la UGD".



De cara a la temporada de verano, Antía aseguró que se tomarán medidas para solucionar el problema, debido a que hay "un sinnúmero de obras priorizadas técnicamente, que llevan a un monto total de US$ 70 millones" que se financiarán en tanto tengan el acompañamiento de obras de OSE.



"Yo personalmente fui con el director de Planeamiento de la intendencia a hablar con Presidencia y hoy estamos analizando con el Ejecutivo nacional una solución a esto, absolutamente necesario", aexpresó.