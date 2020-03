Eficiencia energética en otoño: cómo ahorrar y pagar menos en tu próxima factura de UTE

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Llegó el otoño, los días son más fríos, estamos más en los hogares y a partir de mañana comienza a regir un ajuste tarifario todo lo que tendrá su efecto en la factura de la UTE. Con el paso de los días hace más frío por lo que usamos más la calefacción y hay menos horas de luz solar. No obstante, con estos consejos podés mejorar la eficiencia energética y ahorrar el próximo mes.

Calefacción

Para ahorrar con la calefacción, UTE recomienda prender lo menos posible los aires acondicionados o calefactores, sobre todo para los días cálidos.



Para poder templar la casa, recomienda abrir las ventanas (no solo entrará el calor de estos días, sino que además permitirá ventilar la casa y evitar la concentración de virus y gérmenes). De todas formas, si querés prender la calefacción lo recomendable es en los días fríos a 21° C y en los días cálidos a 24° C.



Si querés comprar un aire acondicionado y así prepararte para las temperaturas otoñales e invernales es aconsejable aquellos que tienen "categoría A" en su etiqueta de eficiencia energética. El nivel A es el más alto y por tanto más eficiente y G el más bajo.



Según datos oficiales los calefones clase A pueden ahorrar incluso un 15% más que los que son de clase C.



El mantenimiento de los electrodomésticos es fundamental para ahorrar y alargar su vida útil. En cuanto a los aires acondicionados es preciso limpiar sus filtros. Por otro lado, UTE recomienda revisar los burletes de las heladeras.

Iluminación

También podés ahorrar con el consumo inteligente de la iluminación. Según un relevamiento de la Dirección Nacional de Energía las luces representan casi el 15% del consumo del hogar. En este sentido UTE recomienda explotar al máximo la luz natural. Pero, además, se pueden tomar otras medidas para una mayor eficiencia energética: usar bombillas de bajo consumo o lámparas led.

El ahorro con las lámparas de bajo consumo -en comparación con las incandescentes- puede ser de hasta un 80%.

Calefones

¿Cómo ahorrar con los calefones? No es necesario tener enchufado todo el día los calentadores de agua, como puede ser un calefón. Se puede prender una hora antes de necesitarlo o utilizar un "timer" que permite programar el horario de encendido y de apagado de este electrodoméstico. Este timer, de acuerdo a la UTE, permite ahorrar entre un 10% y un 15%. Además, la temperatura debería estar en 60° C.

Si estás por comprar un nuevo calefón el recomendado es el que tiene categoría "A" en su etiquetado de eficiencia energética. El calefón es el electrodoméstico que más energía consume en el hogar con un aproximado de 70 kilovatios hora (kWh) en un hogar promedio, donde el consumo general es de 220 kWh. Por este motivo es que se insiste en que no es conveniente dejarlo prendido todo el día.

Heladera

Por último, también se puede ahorrar consumo energético al usar la heladera, que es considerado el segundo electrodoméstico de mayor consumo (se lleva casi el 20% de la energía de un hogar promedio). Siempre las heladeras de categoría A consumirán menos, pero también se puede ahorrar mejorando su uso. En el manual de cada heladera se recomienda temperatura máxima y mínima para invierno o verano. También se sugiere separarla de la pared y no abrir y cerrar la heladera constantemente, y en lo posible sacar a la misma vez todos los alimentos que se van a utilizar.

Otros gastos

Todos los electrodomésticos que quedan enchufados en el hogar generan un gasto. Así figura el cargador del celular, la laptop, el televisor, equipo de sonido, jarra eléctrica, cafetera o microondas. Desenchufarlos permitirá lograr ahorros adicionales de energía.