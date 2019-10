Domingo de elecciones con lluvias intensas en el norte y moderadas en el sur

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La persistencia de lluvias y tormentas durante una jornada electoral, además de afectar el ánimo o la conducta de los votantes, puede generar dificultades en el funcionamiento de algunos circuitos, sobre todo del área rural.

Según los pronósticos oficiales y de empresas privadas, la jornada se presentará con temperaturas agradables en todo el país, y las mayores precipitaciones se registrarán en el norte. En Montevideo, las probabilidades de lluvia aumentan por la noche, cuando está previsto que se hagan los distintos actos en las sedes partidarias.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un breve comunicado en el que alertó que se prevén lluvias para el domingo y que persistirán durante varios días, “hasta el sábado 2 de noviembre”.



El Inumet aclaró que desde el sábado 26 hay una alta posibilidad de precipitaciones en todo el país, mientras que para el miércoles 30 la probabilidad es “media en la región norte y baja en la región sur”.



El pronóstico oficial agrega que para el domingo se espera una disminución de la amplitud térmica, con mínimas entre 18°C y 21°C y máximas entre 25°C y 28°C. Estas temperaturas se mantendrían hasta el martes 29, según Inumet.

El pronóstico por zonas.

Otros servicios de pronóstico internacionales como Wunderground o Intellicast, señalan que para el sur (tomando a Montevideo como referencia) hay una posibilidad de lluvias del 20% durante el día y de 60% a la noche. La temperatura oscilará desde una máxima de 22°C hasta una mínima de 17°C, que se presentará cerca de la medianoche.



Para el centro del país (tomando a Durazno como referencia) el pronóstico es de 40% de probabilidad de lluvia para el día y 50% para la noche, con una máxima de 25°C y una mínima de 17°C.

En tanto para el norte (tomando a Artigas como referencia) la probabilidad de lluvia durante la jornada electoral es del 90% durante el día y de 50% en la noche. Las temperaturas previstas son de 27°C de máxima y 21°C de mínima.



El horario de votación el domingo será de 8.00 a 19.30 horas. Y quienes se encuentren en el circuito correspondiente sobre el horario de cierre y aún no hayan votado, tendrán una hora de prórroga.



Quienes no asistan a votar deberán pagar una multa que tiene un costo de 1 UR ($1.195). Para el caso de los funcionarios públicos, la multa es de 2 UR. Solo se puede justificar no votar en casos de enfermedad comprobada por un especialista, ausencia del país o imposibilidad de concurrir por razones de fuerza mayor.