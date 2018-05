Tengo una cuenta en el banco: ¿Qué debo hacer para evitar ser víctima de "phishing"?

El Banco República (Brou) informó ayer miércoles que un centenar de sus clientes fueron víctimas de "phishing" y mediante esta maniobra estafadores realizaron retiro de dinero de sus cuentas.

Desde la entrada en vigencia de la ley de inclusión financiera de 2014 cada vez más uruguayos tienen una cuenta en un banco. Por eso es importante saber de qué se trata esta maniobra delictiva y tener en cuenta algunas recomendaciones para evitar caer en ella.

¿Qué es el "phishing"?

El "phishing" es una técnica de fraude que permite a delincuentes obtener información confidencial, como nombres de usuario y contraseñas, haciéndose pasar por una comunicación confiable y legítima de una institución financiera.

Por lo general, los estafadores realizan envíos de correos electrónicos solicitando la actualización de datos, con links que llevan a páginas que imitan las webs de las instituciones financieras y a través de las cuales se obtiene la información confidencial. El cibercriminal, conocido como phisher, se hace pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial, a través del correo electrónico o algún sistema de mensajería.



¿Qué puedo hacer para no ser víctima de esta estafa?

- Cuando ingrese a la web de un banco, se recomienda digitar directamente en la barra de direcciones de su explorador de internet la dirección de la página web y evitar utilizar los buscadores.

- Es importante verificar que en su sesión de operaciones en línea aparezcan siempre sus datos personales.

- Se debe mantener siempre el antivirus activado y actualizado en la computadora.

- Se recomienda evitar realizar operaciones desde redes inalámbricas públicas.

-No se recomienda comparta la clave secreta con nadie, ya que ésta debe ser totalmente personal. Procure que la contraseña sea una combinación de números y letras para darle mayor seguridad.

- Si recibe algún e-mail sospechoso comuníquese con su banco. Ningún banco le enviará correos o le solicitarán por otros medios (ni por vía telefónica ni por vía electrónica) sus claves y contraseña ni de sus cuentas ni de sus tarjetas.

- No responda ni complete formularios, cuestionarios, publicidad, correos de publicidad no solicitada (spam) o encuestas de desconocidos. No descargue archivos adjuntos de correos de desconocidos y cualquier archivo adjunto que reciba de un conocido aplíquele un antivirus.

Sugerencias del BROU

En el caso puntual del Brou, aunque la entidad transmitió tranquilidad indicando que esta “maniobra delictiva” que afectó a decenas de sus clientes ya fue “abortada” y que estaban devolviendo el dinero a estas personas, realizó una serie de recomendaciones puntuales:

- “El banco jamás le solicitará por ningún medio su contraseña, información sobre sus tarjetas de crédito, débito o prepagas ni los códigos generados por su llave digital o token. No es política del BROU contactar a sus clientes solicitando este tipo de información”.

- “Antes de iniciar sesión para ingresar a operar con eBROU, confirme que la dirección web sea la correcta (https://www.canales.brou.com.uy) y corrobore que en la barra del navegador aparece el candado que indica la autenticidad del sitio”.

- “No acceda a eBROU mediante links incluidos en correos electrónicos, mensajes por celular u otros medios no esperados provenientes de Internet o a través de buscadores como Google, Yahoo o Bing”.

(Con información de El Comercio/La Nación | GDA)