Celular, tarjetas, documentos: ¿cuánto saldrá recuperar todo lo que me robaron? 

Y un segundo después ya no tenía nada. El celular, la cédula, las tarjetas, la libreta y todo lo que se puede encontrar en una billetera distraída ya no estaban. Era domingo, un poco antes de las 21:00, un poco antes de quedarme sin nada.



Me encontraron en el cruce de Missouri y Aconcagua (Malvín). La luz en esa esquina era baja y hacía que todo se sintiera más solo, más vacío. Eran dos y estaban en una moto: la recuerdo negra, como el arma que sacó, pero tal vez era roja. O rojo era el casco que tenía puesto el que se bajó y me apuntó.



El arma que me señalaba, que me pedía que me quedara "quietita", me inmovilizaba. "Dame todo", ordenó y estiró la mano. Le di mi bolso, el bolso que resumía el "todo" que este muchacho flaco y de estatura mediana me pedía. El otro no se movía, estaba anclado en la moto prendida que solo esperaba la señal para arrancar.



-"El celular", le contesté al policía cansado que se presentó a mi llamado algunos minutos después y que me interrogaba sobre los objetos que se habían llevado. "¿Marca?" - "Apple, es un Iphone 8, está nuevo porque me lo compré en julio".



Costo: Equipo - $ 36.918*

Chip: $ 65



¿Y qué más tenía? - "Mi billetera, que es negra, con un broche. Adentro tres tarjetas de crédito, una de débito y la cédula".

Costo: El precio para obtener un plástico nuevo varía de acuerdo al ente que lo emita y ronda entre los $ 350 y los $ 600, aproximadamente. En la mayoría de los casos la mandan a la dirección indicada en un plazo cercano a los cinco días.



La tarjeta de débito se debe buscar directamente a la sucursal. Algunos bancos, como el Banco República, la entregan en el momento. En otros se debe esperar un plazo aproximado de una semana. Mientras tanto se puede sacar plata directamente de las cajas del banco.



-"Además estaba mi cédula", le digo. Pienso un poco, ¿tenía la credencial adentro? ¿Y el carné de salud? Descarto las dos ideas. -"Solo la cédula", afirmo.



Costo: En el año 2016 el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció la firma de un decreto para exonerar del pago a las personas que tengan que renovar su cédula si la perdieron en un robo.

El trámite por lo tanto es gratuito.



-"También había una tarjeta STM y una libreta de conducir", le digo al oficial mientras escucho esperanzada la voz distorsionada que sale de la radio que tiene en el pecho. Me dijo recién que se registró otro robo en la zona y que seguramente sean los mismos. Espero ilusionada, pienso que los van a atrapar.

Costo: Para tener nuevamente la libreta de conducir se tiene que realizar el mismo trámite que se hace para una renovación. Si se emite por 5 años cuesta $ 648, si se emite por diez $ 1.816. En cualquiera de los dos casos se tiene que pagar en las redes de cobranza o en tesorería de la Intendencia de Montevideo.



Para sacarla se tiene que llevar un certificado médico que tiene un costo de $ 1.080 y se deberá realizar en un lugar habilitado (se puede chequear en una lista emitida por la comuna).

Para la tarjeta STM el procedimiento es similar. Se debe emitir un plástico nuevo que tiene un costo de $ 58 (equivalente al precio de dos viajes comunes). En caso de tener viajes en la tarjeta robada se restablecerán en un plazo de cinco días. Mientras tanto, en caso de querer usarla antes de esa fecha, se debe recargar un mínimo de $ 100.



Para realizar cualquiera de los dos trámites se debe presentar con la denuncia de la cédula que se emite en la seccional en la que se efectuó la denuncia.

El policía escuchó atento y anotó. Me dijo que si estaban en moto sería difícil agarrarlos porque son más rápidos, una forma directa de decirme que mis cosas ya no eran mías y no iban a volver a serlo.



* Los costos son indicados en base a la lista de precios de Antel