Corte Electoral: ¿cómo descargar y consultar la constancia de voto del referéndum?

La Corte Electoral publicó que a partir del 25 de julio de 2022 y hasta el 21 de noviembre de este año, las personas que estaban habilitadas a votar en el referéndum del 27 de marzo deberán justificar el no voto, presentar la constancia de voto o mostrar el comprobante de pago de multa.

Para quienes votaron o no fueron incluidas en el padrón, la Corte Electoral habilitó una web para descargar las constancias. Para obtener el documento es necesario contar con la credencial o con el nombre, apellido y fecha de nacimiento. Haz click aquí para descargar la constancia de voto.

En tanto, el plazo para justificar el no voto, en caso de causales de fuerza mayor y razones médicas, venció el pasado 27 de abril. Si la razón fue estar fuera del país, los habilitados tendrás 30 días para justificarlo a partir del ingreso a Uruguay.



Por último, quienes no hayan justificado el no voto deberán hacer efectivo el pago de la multa (una unidad reajustable, o dos en caso de ser funcionario público o tener títulos expedidos por la Universidad de la república).



De acuerdo a la ley n° 16.017 en caso de no presentar la constancia de voto (o la justificación o pago de multa) podrá no cobrar su sueldo.