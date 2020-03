Copsa envía a unos 350 empleados al seguro; cierran las agencias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El transporte público es uno de los sectores que más sufre la crisis del Covid-19, prueba de ello es la difícil coyuntura que atraviesa la empresa Copsa. Según consignó el portal Montevideo la compañía de ómnibus interdepartamentales resolvió el cierre de todas sus agencias en el país y el envío de más de tres centenares de trabajadores al seguro de desempleo.

“Se estaba recaudando lo mínimo y no había otra salida”, dijo al mencionado portal el presidente del sindicato de trabajadores de Copsa, Humberto Zipitría.



Las medidas habían comenzado el pasado viernes cuando la empresa advirtió el fuerte impacto que venía causando la pandemia en sus servicios. En acuerdo con el sindicato la compañía resolvió el cierre de sus agencias a partir de mañana lunes y el envío al seguro de un total de 195 choferes y 155 empleados.



“La situación es crítica en la salud y porque mucha gente ha acatado y se ha quedado en su casa. No entiendo por qué el gobierno no ha decretado una cuarentena de por lo menos 10 días”, declaró Zipitría.



El presidente del sindicato de Copsa dijo que "a partir del lunes todas las agencias estarán cerradas y quedará trabajando la empresa con un seguro especial de cuatro meses, que si esto se va mejorando nos vamos a ir reintegrando antes".



En Montevideo las compañías de transporte colectivo también resolvieron la reducción de sus servicios como consecuencia de la pandemia. Los servicios fueron reducidos desde el viernes pasado debido a una retracción de pasajeros estimada en un 60%.



En términos generales el impacto de la crisis sanitaria ya ha dejado en la última semana un total de 19.000 solicitudes de seguro de paro según datos del BPS.



El comercio y los servicios han sido los sectores más golpeados, aunque el impacto se hace sentir en todos los ámbitos.