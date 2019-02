Ante cianobacterias, Mae Susana pide "hacer caso" y no entrar al agua en Iemanjá

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La mae Susana Andrade pidió a quienes asistirán a la celebración de Iemanjá mañana sábado "hacer caso a las recomendaciones de las autoridades", debido a la prohibición de ingresar a las playas por la aparición de cianobacterias.

La religiosa y diputada frenteamplista afirmó en su cuenta de Twitter que "no solo tenemos que cuidar la playa, hoy tenemos que cuidarnos de las playas y sus pestes provocadas por humanos".



"No digo que no vayas a ofrendar, digo que te cuides. Porque lo que tenemos que hacer las personas lo tenemos que hacer nosotros no los espíritus", indicó en otro tuit.



Andrade recomendó que "si alguien siente (la necesidad) de entrar al agua y no se aguanta, que sean pocas personas" y que concurran con "bidones de agua limpia para lavarse bien al salir y en lo posible cambiarse de ropa, e ir a sus casas a darse un baño lo más pronto que puedan".



Este mediodía, la intendencia de Montevideo informaba en su página web que en las playas de Punta Espinillo, La Colorada, Punta Yeguas, del Cerro, Pocitos, Honda y La Mulata estaba colocada la bandera de riesgo sanitario.