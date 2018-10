Cámara de Industrias advierte por pérdida de competitividad si aumentan los combustibles

El presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, se mostró preocupado esta mañana ante la posibilidad de que el gobierno resuelva aplicar un nuevo aumento en el costo de los combustibles.

En declaraciones a Subrayado, Murara explicó que "con la pérdida de competitividad que tenemos y un combustible que regionalmente es muy alto, otra suba nos va a alejar más en los costos". El empresario dijo que "el gobierno está preocupado por la suba del tipo de cambio del petróleo y Ancap podría empezar a entrar en números rojos", pero que "esa misma preocupación la tienen todas las empresas y el empleo que las mismas generan".

¿El petróleo y el dólar presionan al alza a los combustibles? By EL PAIS ¿El petróleo y el dólar presionan al alza a los combustibles? MIRA TAMBIÉN ¿El petróleo y el dólar presionan al alza a los combustibles?

Entrevistado por Informativo Carve, el presidente de la Cámara de Industrias señaló que “las empresas no tienen la facilidad que tiene Ancap de hacer un decreto y subir el combustible" y que habrá un efecto "en el transporte, en la producción, en toda la economía".



A su vez, criticó que a diferencia de Ancap, "UTE está con los números bien negritos y sin embargo hay ajustes de subas, cuando hay unas utilidades muy importantes en excedente. Entonces nos preocupamos mucho cuando hay números rojos en un lado, pero si hay números positivos en otro, no se benefician ni la producción ni el empleo ni la población".



RELACIONADAS ¿El petróleo y el dólar presionan al alza a los combustibles? By EL PAIS ¿El petróleo y el dólar presionan al alza a los combustibles? ¿El petróleo y el dólar presionan al alza a los combustibles? Dólar y petróleo "presionan" a un ajuste del precio de las naftas de Ancap, dijo Cosse By Rosana Decima Dólar y petróleo "presionan" a un ajuste del precio de las naftas de Ancap, dijo Cosse Dólar y petróleo "presionan" a un ajuste del precio de las naftas de Ancap, dijo Cosse

Los dichos de Murara llegan un día después de que la ministra de Industria, Carolina Cosse, dijera en rueda de prensa que el gobierno está "muy presionado por la realidad" y que a pesar de que se está "trabajando" para que no ocurra, "aumenta el tipo de cambio y el precio del barril (de petróleo) excedió de alguna manera el promedio estimado para este año", lo que puede provocar una suba.



Según la paramétrica de Ancap, el valor del barril de petróleo es de US$ 77 y el dólar está a $ 30,50. Eso arroja un barril de referencia en pesos de $ 2.287,5.



Entre julio y lo que va de octubre, el precio promedio del petróleo Brent está exactamente en la referencia de Ancap: US$ 77,18. En tanto, el valor del dólar está por encima: $ 31,985. Esos valores dan un barril de petróleo en pesos a $ 2.468,60, 7,9% por encima de la referencia.



Ambos valores tienden a aumentar: en promedio, el dólar pasó de $ 31,146 en julio a $ 31,348 en agosto y a $ 32,826 en septiembre. En el mismo período, el petróleo pasó de US$ 74,98 a US$ 73,85 y luego a US$ 79,26. En lo que va de octubre, el barril de petróleo promedia US$ 82,10 y el dólar $ 32,901.