La Caja de Profesionales Universitarios inspeccionará a profesionales de todo el país

La Caja de Profesionales Universitarios (CPU) emitió un comunicado para informar que "se profundizarán las medidas de control" a través de "visitas del cuerpo inspectivo a profesionales de todo el país".



El objetivo, indica el comunicado, es "verificar la situación" en la que se encuentra cada profesional con respecto al instituto y que lo declarado ante la Caja "se ajuste a su situación real de ejercicio o no ejercicio".

La CPU alertó sobre "las consecuencias de no estar en situación regular de aportes" o de que se detecten "situaciones de ejercicio no declaradas" que generan: "deudas de aportes sobre las que se generan multas y recargos, de acuerdo con la preceptiva legal aplicable (Código Tributario), pérdida de acceso a beneficios, efectos sobre el cobro de sueldos, etc".

Además destacó "la importancia de tener presente los gastos adicionales que se generan en perjuicio del afiliado, ante la promoción de juicios ejecutivos, y traba de embargo que incluye cuentas bancarias, que superan largamente el capital de la deuda, a la que en estas circunstancias se le agregan multas, recargos y gastos judiciales", indica en el comunicado.

Las consecuencias de hacer una declaración jurada falsa están previstas y reguladas por lo dispuesto en el art. 136 de la Ley 17.738, que remite al artículo 239 del Código Penal.

"Exhortamos a que en caso de que lo declarado ante la Caja no se ajuste a su situación real de ejercicio o no ejercicio, se ponga en contacto con nosotros a efectos de regularizar su situación" o que "si se encuentra en una situación de dificultad para mantenerse al día, acuda tempranamente a buscar una solución que evite el aumento de deuda y la secuela de inconvenientes que será más difícil revertir después".