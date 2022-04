BPS implementó una nueva vía para que los trabajadores ingresen sus denuncias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Banco de Previsión Social (BPS) informó este jueves que implementó un "nuevo servicio en línea para el ingreso de denuncias de trabajadores". En un comunicado explicó para qué sirve, cuáles son los requisitos y cómo es la modalidad.

El organismo destacó que el mecanismo "brinda la facilidad de realizar esta gestión las 24 horas del día y desde cualquier lugar, lo que hasta el momento solo se realizaba en formato presencial".



"Si el trabajador detecta que su empleador no realizó las declaraciones a su historia laboral (o estas no son correctas), o existen diferencias en la declaración de las fechas de comienzo o finalización de la actividad, puede realizar la denuncia ante el BPS con el fin de determinar si se trata, o no, de irregularidades por parte de la empresa empleadora", explicó.

El organismo dijo que es requisito para hacer el trámite tener un usuario personal del BPS, además de "contar con la documentación que sirva para demostrar los hechos denunciados (recibos de sueldo, sentencia judicial, documentos públicos o privados, etcétera)".



¿Dónde se realiza la denuncia? Se puede hacer en el servicio en línea Denunciar diferencias de salarios y actividades no declaradas o presencialmente en las oficinas y sucursales del BPS.