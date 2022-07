¿Cómo prevenir incendios con estufas a gas, a leña y eléctricas? Bomberos lo explica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Dirección Nacional de Bomberos realiza una serie de recomendaciones para evitar siniestros que pueden ser mortales si no se realiza un uso cuidado y controlado de estufas a gas, a leña y eléctricas. Además, incluye la situación del uso de braseros, con los que también se han constatado fallecidos.

A continuación, las recomendaciones para un correcto uso y qué elementos tener en cuenta para cada tipo de calefacción.

¿Cómo usar calefacción a leña en forma segura?

Antes de encenderla



• Debe limpiar bien el ducto de la chimenea por dentro, tarea que debe realizarse por un deshollinador, desde el extremo superior de la chimenea, por el techo de la finca, retirando todo el hollín y residuos de la combustión que estén adheridos a las paredes. También debe limpiar en el pulmón de la estufa. Este mantenimiento debe realizarse en forma periódica.



• Revisar que la estufa no presente grietas, fisuras o desprendimiento de materiales, que puedan permitir que el calor o el humo, se canalice a un lugar que sea peligroso.



• Revisar que esté en buenas condiciones la tapa o sombrero del ducto de la chimenea.



• No debe estar en contacto con la chimenea o con las paredes de la estufa, ningún entrepiso, cielorraso, revestimiento de techo o pared, que no sea de un material resistente al fuego.



• No almacene leñas debajo, ni a los costados de la estufa, porque pueden llegar a inflamarse.



• Tenga siempre a mano algún elemento para extinguir el fuego.

• Una estufa a leña bien construida y con un mantenimiento periódico, no debería ocasionar inconvenientes.



• Inicie el fuego dentro del hogar de la estufa, con leña seca y que no esté verde, de diferente grosor, colocando ramas o leña finas, cáscaras de árboles, yesca o virutas.



• Para iniciar o avivar las llamas nunca utilice líquidos inflamables como nafta, alcohol, querosene, solventes, etc, pues eso, seguramente causará que se inflamen los vapores del combustible, ocasionándole quemaduras muy graves.



• No coloque plásticos, gomas, nylon o similares, ya que desprenden gases muy tóxicos.



Mientras esté encendida



• Mantenga siempre despejada un área alrededor del hogar de la estufa, de por lo menos 1,5m libre de objetos, mobiliarios, cortinas, alfombras, camas de mascotas, etc.



• No sobrecargue de leña el hogar de la estufa.



• Colocar un chispero o malla metálica de protección, que cubra toda la boca de la estufa, para evitar que puedan proyectarse brasas o chispas hacia fuera de la misma.



• Es fundamental dejar una entrada de aire al ambiente donde está la estufa, permitiendo que éste circule, evitando que se reduzca el oxígeno y se acumule una concentración de monóxido de carbono y otros gases tóxicos, formándose un ambiente letal.



• Al ir a dormir, no agregue más leña al fuego, por el contrario deje que se apague.

Luego de su utilización



• Deje que los restos del fuego, cenizas o carbones, se enfríen bien, antes de desecharlos, pues si están calientes, pueden generar un incendio. Cuando los retire, colóquelos en un recipiente metálico y agregue agua. Muchos incendios en contenedores de residuos comienzan por esta causa.



Braseros



Se recomienda no utilizar braseros que no tengan un ducto de evacuación de gases (chimenea) conectado hacia el exterior de la vivienda, ya que consumen oxígeno y emanan monóxido de carbono en forma constante, siendo altamente tóxicos y muy peligrosos.



¿Cómo usar estufas eléctricas en forma segura?

• Antes de adquirir un artefacto de calefacción debe interiorizarse si la instalación eléctrica de su casa, está diseñada para soportar la utilización del mismo, puede ser necesario que sea agreguen o cambien tomacorrientes, conductores y dispositivos de seguridad a su instalación eléctrica.



• Antes de comenzar a utilizar el artefacto revíselo completamente, quite pelusas y polvo y limpie bien las rejillas y espacios de ventilación que no estén obstruidos.



• Verifique que los cables y enchufes no estén cortados, dañados, con marcas de hollín o derretidos, si se constata un desperfecto deben ser reparados o reemplazados.

• El calefactor o estufa debe colocarse en la posición indicada, nunca sobre muebles u objetos, tampoco que quede inclinada o en falso, pudiendo caerse.



• Conectar directamente al tomacorriente (enchufe hembra que está fijado a la pared) solamente el enchufe de la estufa o calefactor, sin adaptadores, ni otros enchufes conectados al mismo tomacorriente.



• Ambos conectores (ficha macho y tomacorrientes) deben estar en buen estado, sin marcas de decoloración o derretimiento en los orificios de conexión.



• No utilizar alargues o extensiones múltiples (zapatillas).

• Verifique que las conexiones (enchufe ficha macho y tomacorrientes) queden fijas y firmes, que no exista movimientos entre ambos, porque eso genera falso contacto y un recalentamiento.



• Que el cable no esté apretado por muebles o puertas, ya que esto daña la protección de los conductores.



• Tenga especial cuidado con los cables que no queden en el camino de niños pequeños o mascotas que puedan moverlos y ocasionar un falso contacto en la conexión.



• Los calientacamas, deben usarse para calentar la cama y después desenchufarlos.

• Si percibe recalentamiento de los conductores, ruido no habitual, chisporroteo, olor a quemado y/o emanaciones de humo, debe interrumpir inmediatamente su uso para ser reparados por un técnico competente.



• No deje el equipo de calefacción encendido en forma continua, aunque tenga un sistema de apagado programado o automático, debe interrumpir el funcionamiento y dejarlo que descanse.



• Si al estar funcionando el calefactor o estufa, se activa la llave termomagnéticas (salta la llave), y se interrumpe la corriente, no debe utilizarlo hasta que se encuentre la falla y sea reparada por un técnico.



• Es muy importante que la instalación eléctrica cuente con un interruptor termomagnético automático (llamado también llave térmica) adecuado a la cantidad de corriente que se utilice, siendo una fundamental protección contra cortocircuitos y sobrecargas.



• Del mismo modo es fundamental que la instalación eléctrica cuente con un interruptor diferencial, como dispositivo de protección a las personas y mascota, de contactos directos o indirectos con la corriente eléctrica. En este punto es imprescindible que exista una adecuada conexión a tierra, al cual el tomacorrientes debe estar conectado.



• Al ausentarse del lugar o al ir a dormir, apague y desenchufe los equipos.



¿Cómo utilizar calefacción a gas en forma segura?

• Como primera medida, debe verificar el estado general del equipo, que esté todo en buenas condiciones, y límpielo bien antes de usar, retirando polvo, pelusas u otros.



• Si el tubo flexible (manguera) presenta deterioro o desgaste, o contiene impurezas en su interior debe ser reemplazado.



• Revise el vencimiento del tubo flexible que debe estar impreso el mismo, el que además debe estar certificados para uso de GLP.



• La longitud de esta manguera no deberá superar un metro.



• Si utiliza un tramo muy corto de manguera, verifique que esté impreso el vencimiento.

• Evite el contacto de la misma con las paredes del artefacto que porque al utilizarse pueden estar calentarse y derretir la manguera.



• Verifique si la válvula reguladora de presión, no presenta desperfectos en el sistema de apertura/cierre, sino cámbiela.



• Las abrazaderas metálicas deben ser de buena calidad y estar bien ajustadas, si están oxidadas, o rotas, cámbielas. No utilice sunchos plásticos o alambre para ajustar las mangueras.



• Si presenta dificultades con la llave de paso de gas y/o el interruptor de encendido, no utilice la estufa, debe ser reparado por un técnico.



• Verificar pérdidas de gas usando agua jabonosa (mezcla de agua y jabón), vertiendo la misma sobre conexiones o válvulas, si vé burbujas significa que hay una fuga de gas, entonces desconecte y vuelva a conectar, ya sea la manguera o en la válvula, dependiendo de donde esté la pérdida. Nunca utilice fuego para chequear pérdidas.

• Mientras esté encendido siempre estar muy atentos al funcionamiento del equipo.



• Si se apaga unos de los quemadores o percibe olor a gas, debe interrumpir de inmediato el funcionamiento, cierre la válvula y si es necesario desconéctela y vuelva a conectar la manguera o válvula, según corresponda, reiterando la prueba de fuga de gas con agua y jabón; si persiste el problema, debe reemplazarse la pieza o chequeada siempre por un técnico.



• Ante fuga de gas, ventilar bien el lugar abriendo ventanas y puertas, sin encender ninguna fuente de calor o de iluminación.



• Cierre la válvula, comuníquese con su distribuidor, y si persiste la fuga, saque la garrafa al exterior de la vivienda y llama a Bomberos.



• No se debe usar adaptaciones, ni elementos improvisados, solamente los componentes adecuados e indicados por el fabricante.



• Utilizar la garrafa siempre en posición vertical.



• Si detecta algún problema en el funcionamiento, no la repare usted mismo, llame a un servicio técnico.



• Mientras utilice la estufa no deje ningún elemento próximo al quemador pues puede inflamarse.

• Como toda combustión consume el oxígeno del aire ambiente y puede desprender monóxido de carbono por lo que debe dejar una entrada de aire al ambiente, a través de alguna ventana, permitiendo la circulación de aire, pero cuide que no haya viento que pueda apagar los quemadores.



• Cuando se ausente del lugar o vaya a dormir, apague la estufa y cierre la válvula reguladora.



• Tenga mucho cuidado con los calentadores de agua a gas, pues su instalación debe ser realizada por un técnico, y la misma debe contar con un sistema de expulsión de gases al exterior de la finca, de lo contrario podrán contribuir a un ambiente mortal.