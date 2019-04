Así funcionará del transporte durante el feriado del 1° de mayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este martes las últimas salidas del transporte colectivo serán a las 19:30 horas en el marco del feriado de mañana 1° de mayo por el Día de los Trabajadores.



Los ómnibus retomaran el servicio a las 00:00 horas del jueves 2, junto con las primeras frecuencias. El listado de los horarios de cada una de las líneas está detallado en la página de la Intendencia de Montevideo.

Por otra parte la empresa suburbana de transporte emitió un comunicado para anunciar que durante el miércoles ninguna de sus líneas estará en funcionamiento.



Además indicaron que a partir de hoy martes los servicios van a disminuir paulatinamente y las últimas salidas serán a las 20:30 horas para los recorridos mayores a 32 kilómetros y hasta las 21:30 para los recorridos menores.

Copsa ponen en conocimiento de los usuarios que el miércoles 1º de mayo no se prestará el servicio de transporte de pasajeros.



El martes 30 de abril los servicios irán disminuyendo paulatinamente y las últimas salidas serán a las 20.30 horas para los recorridos mayores a 32 kilómetros y hasta las 21.30 horas para los recorridos menores a 32 kilómetros.



La frecuencia retomará con las primeras salidas del jueves: la línea 710 de Parque Del Plata a Montevideo, por Giannattasio, comienza a operar a la hora 00:20; la 7A de Pando a Montevideo a la hora 0:20 y luego a las 2:15 am; y la 7A de Montevideo a Pando a la 1:30 y 3:30 am.

Por otra parte el sindicato del taxi anunció que para el 1° de mayo se unirán a un paro general que va desde las 00:00 a las 24:00 en reclamo de "la precarización laboral, Uber, y el intento por sacar la mampara".