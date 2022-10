Apuntalan puente de La Barra: "La situación es bastante más grave de lo que pensábamos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes comenzaron las obras de apuntalamiento del puente de La Barra en Maldonado. Comenzaron a llegar los primeros camiones para armar cuatro ataguías —o diques— necesarios para colocar las columnas.

""La situación es bastante más grave de lo que pensábamos", apuntó el director general de obras, Darío Camacho, y dijo que se está evaluando quién proveerá los 200 camiones necesarios de piedra para la primera etapa de trabajo.



La reparación en sí será una segunda etapa y se prevé para después de la temporada.



El director de obra dijo que lo más difícil en este momento para avanzar con la obra es conseguir los materiales, hacer el pilote en el agua y que "ayude el arroyo" y no haya grandes crecientes durante el proceso.

Obra en puente de La Barra. Foto: Ricardo Figueredo

Darío Camacho y Eduardo Carrera en obra de apuntalamiento en puente de La Barra. Foto: Ricardo Figueredo

Apuntalamiento en puente de La Barra. Foto: Ricardo Figueredo

Con esta obra, según el cronograma marcado, se espera que pueda liberarse el tránsito turístico sobre el mes de diciembre, siempre y cuando esto no afecte las medidas de seguridad.



El informe técnico elaborado por el ingeniero Eduardo Carrera, difundido por la IDM en las últimas horas, da cuenta del apuntalamiento que el puente requiere para poder ser transitable en el corto plazo.

Consultado por si se puede hablar de "un defecto de construcción", Carrera dijo que todavía no se sabe.



"Hay datos importantes que da la constructora y del proyectista, con información de cálculos", detalló.



No están previstos trabajos debajo del puente, así como sobre el mismo, sino en las cabeceras, por razones de seguridad.



El trabajo nocturno se llevará adelante porque "no se puede perder ni un solo día", y para ello la empresa aportará generadores indicaron.