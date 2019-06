Anuncian frío polar para la jornada electoral del domingo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Durante la jornada electoral de mañana domingo, los vientos se harán sentir principalmente sobre la zona costera, con ráfagas de 70 a 80 kilómetros por hora.

También el ingreso de aire frío desde el oeste y suroeste colaborará para que la sensación térmica sea muy baja, ubicándose en menos de 5° C, dijo a El País el experto en climatología y asesor meteorológico Mario Bidegain.



La temperatura máxima en la zona metropolitana que componen Montevideo, Canelones y San José no superará los 10°C al mediodía.



En el inicio del domingo aún se mantendrá una humedad alta, como se sentirá en el día de hoy, cuando también prosigan las lluvias y tormentas sobre todo el territorio nacional.



Para mañana en cambio se prevé que las precipitaciones estarán concentradas en una faja del noreste del país, desde Rivera, hasta Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha. En el resto de las regiones, el cielo se irá despejando, con disminución notoria de la humedad.



Los acumulados de lluvia rondarán los 20mm y no se esperan desbordes de arroyos o ríos y, por lo tanto, tampoco inundaciones.

Sábado tormentoso.

En todo el país hoy continuará lloviendo, con tormentas aisladas en el noroeste, centro-sur y este, informó el Instituto Uruguayo de Meteorología.



La temperatura mínima será de 12°C y la máxima llegará a 17°C.



Por la noche, en la zona costera se formarán bancos de niebla y los vientos se irán acelerando hasta 40 kilómetros por hora.



Para las vacaciones de julio, entre el lunes 1° y el martes no se esperan lluvias. Desde el miércoles 3 hasta el jueves 4 de julio hay probabilidad baja de precipitaciones escasas en la región costera. La temperatura mínima seguirá en descenso, ubicándose entre los 6 y los 10°C.