Adeom cuestiona cifras de recolección de basura

BASURA ACUMULADA

La IMM dice que la situación se normaliza en esta semana.

Desde que los trabajadores levantaron el conflicto en el sector Limpieza en Montevideo el viernes pasado a la noche, se realizaron cuatro turnos para sacar la basura de 4.021 contenedores, según informó la Intendencia en un comunicado. Esto significa que el 40% de los existentes fueron atendidos. La Asociación de Empleados y Obreros Municipales cuestiona esta cifra divulgada en la tarde de ayer.

“Con servicios contratados reforzados se atendió además las ferias de reyes en Paso Molino y 8 de octubre, las ferias vecinales, se instalaron contenedores auxiliares en distintos puntos para aumentar la capacidad de almacenamiento, se continuo atacando la limpieza del entorno de contenedores y el manteniniento de las papeleras en la zona de las playas”, dijeron las autoridades en un comunicado.

La comuna capitalina agregó que a “mediados de esta semana” la situación quedará normalizada.

Visión sindical.

Adeom denunció que la IMM realizó un recorte de horas extra en las últimas horas que impide la recolección de residuos en al menos 2.000 contenedores.

Desde el sindicato dijeron a El País que esos recortes generaron que solo se trabajaran en los turnos efectivos. Esto implicó que 10 servicios no salieran en la región este y otros 10 en el sector oeste de la ciudad. Como cada uno de ellos recoge basura de 100 contenedores, hay 2.000 que aún están colapsados de residuos. “Esto fue por decisión de la Intendencia de Montevideo”, dijo Pablo González, dirigente de Adeom.

Además, cuestionó el comunicado que brindó la Intendencia. “En un circuito de recolección en esta situación el camión levanta 20 o 25 contenedores y ya se llena. Por lo cual tiene que ir a descargar, lo que implica que no se termine de recoger la basura de los 100 contenedores que promedialmente tienen los circuitos”, agregó el dirigente sindical.

Como todos los años, el 5 de enero la Avenida 8 de Octubre se transformó en la Feria de Reyes. González dijo a El País que siempre han sido los funcionarios municipales los que la limpian al día siguiente. “Lo hacíamos con barredoras mecánicas, palas, barrenderos”, señaló. Este año no fue así. “Producto del recorte de las horas extra, se dejó de hacer”, cuestionó. “Antes, a las 10 de la mañana, ya quedaba todo limpio. Hoy (por ayer) a las 2 de la tarde estaba todo sucio. Un camión de una empresa privada levantó las bolsas recién a las 4 de la tarde”, dijo.

