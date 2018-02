Los argumentos del juez para pasar de año a la niña que repitió

El Poder Judicial publicó la sentencia en la que el juez Gerardo Álvarez dictaminó que una alumna, que según el colegio al que asistía no estaba calificada para pasar de año, fuera promovida y pasara a un nuevo curso.



En la sentencia el magistrado indicó que la niña, que ahora está habilitada por la Justicia para ingresar a quinto año, "tiene un déficit atencional y cierto grado de dificultad motriz" que "no pueden ser utilizados, como lo hace la institución (educativa), para impedir que la niña avance en su educación escolar".



En el fallo también se indica que "se afectó un derecho intrínseco esencial de todo niño o adolescente que es la razonable expectativa de seguir avanzando en su educación y preparación".



La sentencia agrega que es "esa expectativa la que por encima de todas las cosas ha sido afectada en tanto y en cuanto no surge elemento alguno que permita concluir que la menor se encuentra incapacitada de hacer frente al 5° año escolar".

RELACIONADAS En Primaria admiten sorpresa y cuestionan el fallo By EL PAIS En Primaria admiten sorpresa y cuestionan el fallo En Primaria admiten sorpresa y cuestionan el fallo La familia de la niña que repitió denuncia "presión a la Justicia" By EL PAIS La familia de la niña que repitió denuncia "presión a la Justicia" La familia de la niña que repitió denuncia "presión a la Justicia" A favor y en contra: las posturas en la polémica por la niña que repitió By Florencia Traibel A favor y en contra: las posturas en la polémica por la niña que repitió A favor y en contra: las posturas en la polémica por la niña que repitió

El juez calificó la decisión del colegio de no pasarla de curso como "inaceptable y discriminatoria" por decir que no podrá afrontar el nuevo curso.



La maestra de la niña y los psicólogos del Colegio Santa María por su parte entendieron que debía repetir cuarto año y formar parte de un grupo más chico.



El Consejero de Primaria Héctor Florit dijo a El País que "Nunca puede ser un juez el que determine si un niño puede o no ser promovido". Cree que el fallo menoscaba la autonomía de Primaria y vulnera el derecho del alumno.