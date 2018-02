Sendic dijo que no se quejó ni se quejará por las críticas de una murga

El exvicepresidente, Raúl Sendic, aseguró que "yo no me quejé ni voy a quejarme de la crítica de ninguna murga" a través de su cuenta oficial de Twitter y opinó que "tienen todo el derecho a decir lo que quieran".

Para que quede bien claro, yo no me quejé ni voy a quejarme por la crítica de ninguna murga, tienen todo el derecho a decir lo que quieran. Disfruté del acto rodeado de abrazos y alegría!! Más FA!! Más unidad!! @Frente_Amplio #47FA_Piria pic.twitter.com/HaPZTHyzLf — Raúl Sendic (@RaulSendic_uy) 13 de febrero de 2018

La murga La Requerida, que no participa del concurso oficial, se burló de los gastos de Sendic con la tarjeta corporativa a la que denominaron "Luzcard". El cuplé fue presentado durante el acto por el 47° aniversario del Frente Amplio en Piriápolis y del que participó el exvicepresidente.



"Es doble faz, doble filo, decía el pobre Sendic, dos perfumes, dos whiskies en el freeshop y a la mierda el sillón", indicaron durante su acto y también parodiaron una llamada de del exvicepresidente para informarle a Tabaré Vázquez que dejaba el cargo.



"Te llamo para decirte que me marcho, que ya no aguanto mas, que ya estoy harto / hacen cola en la tele, hacen cola en las radios, hacen fila en las redes pa' darme palo / me dices que es el bullying, que como llega pasa / pero a mí me sacó por la ventana, todo por un colchón de dos plazas".



Sendic por su parte aseguró que "disfruté del acto rodeado de abrazos y alegría" y pidió "más FA!! y más unidad!!".