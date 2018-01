Senador Larrañaga dice que sigue hasta el final

Es casi un sello intransferible de los blancos. Algunos dicen que es el motor que los mueve, otros que termina convirtiéndose en su propio obstáculo que les impide lograr el triunfo nacional en las elecciones. Pero nadie discute que las peleas entre dirigentes y cruces entre sectores forman parte del ADN del Partido Nacional.

El inicio del 2018 no estuvo carente de renovados episodios de contiendas en la interna blanca, que ya viene muy agitada desde el año anterior, especialmente por el caso del intendente de Soriano, Agustín Bascou.

Ahora en el cerno del grupo del senador Jorge Larrañaga "Juntos" (antes Alianza Nacional) se volvieron a avivar los cuestionamientos a su liderazgo. El semanario Búsqueda informó ayer en uno de sus artículos que la senadora Verónica Alonso se reunió con el precandidato blanco Jorge Larrañaga para analizar la interna del Partido Nacional. En ese sentido Alonso le propuso al líder del sector Juntos que ella pase a ser la precandidata del grupo, y él encabece las listas al senado.

La información publicada por el semanario se basa en "fuentes políticas".

El País consultó a Larrañaga sobre este encuentro ocurrido en las primeras semanas del mes y el dirigente blanco confirmó la reunión. Sin embargo dijo que en ningún momento recibió un planteo de ese tipo de parte de Verónica Alonso. El senador no quiso dar más detalles y optó por respetar la confidencialidad del encuentro que dijo "era privado". A pesar de eso sí remarcó que su posición es mantenerse "firme" como precandidato hasta el final de la elección interna blanca en junio de 2019.

"Mi intención es trabajar fuerte por el partido y ganar esa elección interna para luego lograr el triunfo nacional. Estoy convencido que podemos hacerlo y para eso estamos trabajando. No se me pasa por la cabeza cambiar esta posición y bajarme de la precandidatura. Si me presento es para hacerlo hasta el final y ganar la elección", dijo el senador Jorge Larrañaga.

El líder del sector "Juntos" ha vivido un escenario complejo en su grupo político con la pérdida de algunos dirigentes. Sin embargo Larrañaga confía en que aún tiene un importante respaldo a nivel nacional que le permitirá revertir la interna blanca.

Actualmente el senador Luis Lacalle Pou es quien lidera la intención de voto blanco en todas las encuestas de opinión. A su vez ha sumado dirigentes "larrañaguistas" a sus filas.

Recientemente el intendente de Artigas, Pablo Caram, abandonó el sector de Larrañaga y se pasó oficialmente al grupo "Todos" (conformado por el herrerismo y otros sectores blancos).

Incluso el jerarca departamental participará mañana de la actividad que el grupo de Lacalle Pou realiza en La Paloma año a año. El diario El Observador informó el martes que tras el cambio de sector, el intendente de Artigas decidió remover a varios de sus jerarcas que pertenecían a Alianza Nacional. Esto le valió cuestionamientos de los dirigentes larrañaguistas.

El tradicional acto en La Paloma surgió varios años atrás como una reunión de confraternidad del Herrerismo. La invitación la hacía el dirigente rochense José Carlos Cardoso, cuando aún Luis Alberto Laca-lle Herrera estaba en carrera política.

La convocatoria ha cobrado más fuerza en los últimos años y ahora se amplió a todos los grupos que apoyan a Lacalle Pou como candidato. Para esta ocasión los dirigentes lacallistas esperan una concurrencia de al menos 200 dirigentes de todo el país. Lacalle Pou será el principal orador con un discurso de inicio de año planteando los desafíos que el Partido Nacional debe enfrentar en el año preelectoral.

A su vez organizadores del evento dijeron a El País que se prevén cuestionamientos del líder blanco a la gestión presidencial en momentos donde los productores rurales están entablando un fuerte conflicto con las autoridades del Poder Ejecutivo (ver nota en A6).

Larrañaga dijo que espera que en este acto los dirigentes de la otra ala del Partido Nacional le respondan a su planteo de liderar un proceso para intentar acordar con el resto de los partidos una serie de líneas programáticas comunes. El senador cursó la invitación a todos los legisladores del partido, incluyendo al presidente del directorio del partido Nacional, Luis Alberto Heber. Aún no ha recibido respuesta.

El diputado Rodrigo Goñi dijo a El País que el planteo de Larrañaga es interesante, pero que a su entender primero debería acordar una "agenda ética" interna que permita consolidar futuros acuerdos programáticos.

El episodio con el intendente de Soriano, Agustín Bascou, mostró a la interna blanca con grandes enfrentamientos en-tre los líderes de los dos grandes sectores: Larrañaga y Laca-lle Pou.

Si bien sobre fin de año ambos líderes lograron aplacar el ambiente y bajar el nivel de enfrentamiento, este caso aún no ha quedado cerrado. Pues el intendente Bascou continúa en funciones.