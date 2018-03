De León: “Hay una campaña de enchastre con las tarjetas corporativas”

El senador de la Lista 711 y expresidente de ALUR, Leonardo de León declaró en la Justicia Especializada en Crimen Organizado que sus gastos con tarjetas corporativas de la empresa fueron utilizados en el marco de una campaña de “enchastre permanente”.



De León sostuvo que “es un información incorrecta” que el único que tenía tarjeta corporativa era él. “Todos los directores de ALUR tenían tarjetas corporativas”, expresó.



El fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, interrogó a De León sobre las cinco modificaciones millonarias al contrato celebrado entre ALUR y Abengoa-Teyma para la construcción de la planta de etanol en Paysandú, cuyo costo elevó el pasivo de dicha empresa de US$ 60 millones a US$ 200 millones.



Sigue parte del interrogatorio:



Fiscal Pacheco: Si nos puede ilustrar el motivo del premio que se otorga a Abengoa en el primer contrato modificatorio.



De León: Sobre los aspectos técnicos no voy a dar opinión porque hay un equipo multidisciplinario que participo, estaba el gerente general, gerentes de proyectos, servicios legales y técnicos asesorando, pero yo no participaba del mismo. Me imagino que refiere a un hito cumplido con respecto a la performance de la producción de etanol y no sé si ese hito está vinculado al contrato original o a la adenda que menciona.



Ayer, el exgerente General de ALUR, Miguel González también declaró ante el Juzgado Especializado en Crimen Organizado sobre los cambios del contrato para la edifciación de la planta de etanol.





Declaración ante la Justicia del senador De León.

Declaración ante la Justicia del exgerente General de ALUR, Miguel González