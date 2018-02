Senado votó por unanimidad proyecto de ley que crea garantía de US$ 36: para la lechería

El Senado votó por unanimidad, entre quejas de la oposición por el elevado déficit fiscal y reclamando medidas más profundas que las actuales, el proyecto de ley que implica la creación de un Fondo de Garantía para el sector lechero por US$ 36 millones.



La iniciativa apunta a destinar US$ 27 millones para refinanciar deudas, US$ 3 millones para la creación de un instrumento financiero para programas anticíclicos de precios y US$ 6 millones para un fondo de disponibilidad directa no reembolsable.



Pese a que todos los partidos al final votaron, el debate fue áspero desde que involucró toda la gestión del gobierno del Frente Amplio. El proyecto mañana estará a consideración de Diputados donde se le dará sanción.



Uno de los discursos más enfáticos estuvo a cargo del senador colorado Pedro Bordaberry quien afirmó que “el productor se cansó de pagar el gasoil más caro para pagar la fiesta de Ancap, de pagar el subsidio al transporte de Montevideo. En los últimos diez años llevan transferidos al fideicomiso (del transporte) US$ 900 millones. Subsidian la intendencia ineficiente y ONG compañeras”, dijo.



Luego habló sobre la tarjeta corporativa de Ducsa y el tema de las tarjetas en general de todos los organismos. Para Bordaberry, esos son “gastos obscenos”.



