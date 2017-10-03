Senado aprobó el delito de femicidio pero se criticaron algunos cambios

LEY

Para que el delito se configure se debe demostrar que entre la mujer y el victimario hubo una relación afectiva y sexual.

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad y de forma definitiva la creación del delito de femicidio, que se aplicará en los casos en que una mujer sea asesinada por su condición, informó Subrayado.

Este homicidio entonces tendrá el carácter de especialmente agravado con una pena máxima de 30 años.

Si bien el delito fue aprobado, criticaron ciertos cambios que fueron introducidos al proyecto en la Cámara de Diputados.

El más polémico fue que para que el delito de femicidio se configure se tendrá que probar que entre la mujer y el victimario existió una relación de intimidad y afectividad, incluyendo la exigencia de que hubiera existido un vínculo sexual.

Este cambio fue considerado por algunos como inapropiado y restrictivo.

Por su parte, la senadora Daniela Payssé, del Frente Amplio, consideró que esta condición es un aspecto que limita la tipificación del nuevo delito y que no debería exigirse, pero aún así decidió votar para no trancar la aprobación definitiva de la ley.

La ley ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.