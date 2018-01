Desde este fin de semana multarán a quienes pasen por carril de Solo Telepeaje sin el chip

A partir de esta medianoche las barreras designadas a los carriles habilitados únicamente para Telepeaje en los peajes de Pando y Solís se levantarán sin importar que el conductor tenga o no el sticker que lo habilita a pasar, pero deberán pagar posteriormente el peaje y una multa del mismo monto.



Al momento los conductores que ingresaban por el carril asignado solo a Telepeaje sin tener el chip que los habilitaba debían dar marcha atrás y cambiarse a uno que pudiera abonarse en forma manual ya que las barreras no se levantaban, explicó a El País Jorge Perazzo, presidente de la Corporación Vial del Uruguay.



A partir de esta medianoche las barreras se levantarán pero unas cámaras, que ya están instaladas, captarán los datos del vehículo para después emitir la factura. Los conductores entonces podrán pasar sin tener que abonar nada en ese momento, indicó Perazzo.



Luego, a través del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), se le facturará tanto lo que no pagó al pasar en esa oportunidad como una multa, que es equivalente al costo del peaje.



En la próxima semana se instalarán más cámaras en otros peajes del país para que comience a regir el mismo sistema, indicó el presidente de la Corporación Vial del Uruguay