Seis encapuchados asaltaron un supermercado en Buceo

Llegaron al lugar en un auto oscuro y cinco de ellos bajaron cubriendo sus rostros. Todos estaban armados y golpearon en la cabeza a dos de los empleados. También amenazaron y robaron a clientes, además de llevarse dinero de las cajas.

Los seis delincuentes llegaron ayer pasadas las 19:30 horas al supermercado ubicado en las inmediaciones de Ramón Anador y José Batlle y Ordóñez.

Según informa Jefatura de Policía de Montevideo, los hombres llegaron en un auto negro y estaban todos encapuchados y armados. Cinco de ellos bajaron e ingresaron al comercio, amenazando a empleados y clientes.

Lograron llevarse el dinero de las cajas y también las billeteras de los clientes.

El sub encargado del supermercado fue golpeado en la cabeza con un culatazo, pero fue dado de alta en el lugar. Otro empleado, sin embargo, recibió la misma agresión y debió ser trasladado al sanatorio del Banco de Seguros del Estado.

La Policía trabaja en el caso para dar con los delincuentes.



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