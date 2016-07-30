Seis de 10 delitos de adolescentes tienen sentencia sin prisión

Según informe del Poder Judicial con base en 2015.

El 58% de los adolescentes que en 2015 cometieron hurtos o rapiñas no fueron encarcelados, según el informe elaborado por el Departamento de Estadísticas de la División Planeamiento y Presupuesto del Poder Judicial. La estadística, que toma en cuenta las sentencias de condena por tipo de sanción, reflejó que de las 568 sentencias dadas a adolescentes que cometieron hurtos, solo 74 fueron privativas de libertad mientras que de 337 relacionadas con rapiñas fueron 308 los que fueron a la cárcel aunque 29 quedaron libres.

"Más del 44% de las sentencias impuestas a adolescentes que cometen infracciones a la ley penal en la capital del país corresponde a rapiñas. Esta realidad es distinta para el interior, donde el hurto es la infracción penal en más del 60% de los casos", informó el Poder Judicial.

La proporción del 60% sin prisión se repite a nivel de todos los delitos cometidos por adolescentes. De 1210 sentencias hubo 480, un 40% que fueron privativas de libertad y un 60% o 780 que no implicaron la reclusión en el sistema carcelario.

En el detalle, más allá de los hurtos y rapiñas, hay 85 de 91 por receptación que no fueron privativas de libertad, 29 de 42 por lesiones personales, 18 de 30 por estupefacientes, 14 de 17 por lesiones graves, 10 de 10 por daños, ocho de 12 por atentados, seis de 11 por atentado violento al pudor, cinco de cinco por abigeato, cuatro de seis por violación de domicilio, tres de cuatro por riña, tres de seis por violencia privada, dos de 38 por homicidio, dos de cuatro por incendio, uno de cinco por violación.

Dentro de las medidas que no incluyen la cárcel están las socioeducativas, advertencias, amonestaciones, observación de reglas, prestación de servicios a la comunidad, obligación de reparar el daño, prohibición de conducir un auto.

INSEGURIDAD CIUDADANA