Secundaria reconoce "secretismo" y Landoni anunció que renunciará

Consejera representante de los docentes salió a denunciar irregularidades.

El número dos de Secundaria, Javier Landoni, tiene decidido renunciar una vez que se cierre la Rendición de Cuentas, lo cual está previsto para antes del mes de septiembre, según comentó ayer a varios diputados tras una sesión de la Comisión de Educación. La noticia también fue confirmada a El País por fuentes del Consejo Directivo Central (Codicen). "Está cansado, hace días que está diciendo que se va cuando termine la Rendición", dijeron.

La consejera en representación de los docentes, Isabel Jaureguy, ayer denunció secretismo, falta de debate e improvisación dentro del organismo. En tanto que la directora general, Celsa Puente, está cada día más aislada. Desde abril en Secundaria casi ni se hablan. Los consejeros están peleados entre ellos. El Codicen ha intentado intervenir para limar las asperezas, pero no lo ha logrado.

Una gota más se sumó ayer al vaso ya desbordado. Secundaria y el Codicen se tenían que presentar en la mañana ante la Comisión de Educación de Diputados. Landoni y Jaureguy llegaron a la hora prevista. El presidente del Codicen, Wilson Netto, y los dos consejeros electos, Robert Silva y Elizabeth Ivaldi, llegaron 45 minutos más tarde. La tensión por la demora se trasladó al debate, el cual se extendió por más de tres horas.

En el encuentro Jaureguy presentó a los diputados una documentación que advierte cinco "problemas del Consejo de Educación Secundaria (CES)". Allí se enumera la "baja circulación de información", la "falta de debate y análisis", el "débil relacionamiento con la Asamblea Técnico Docente (ATD)", la "improvisación en programas exploratorios pedagógicos" y el "empobrecimiento de la autonomía técnica del CES en función de directivas centrales dadas por el Codicen".

Jaureguy fue clara en denunciar, según fuentes que participaron de la Comisión, que los demás consejeros le ocultaban información y que tomaban determinaciones sin tenerla en cuenta a ella. Todo esto sentada al lado de Landoni. También habló sobre la supuesta injerencia del Codicen frente a las autoridades del ente.

"La verdad es que nos sorprendieron muchísimo los hechos denunciados por Jaureguy. Hizo un descargo contundente y presentó una serie de documentos. Landoni no dijo que esto fuera mentira, se limitó a decir que se trataba de una crisis laboral", dijo a El País la diputada colorada Susana Montaner.

En tanto, la nacionalista Graciela Bianchi, que fue quien convocó al Codicen y a Secundaria a la comisión, sostuvo a El País que Jaureguy fue a la Comisión "a decir, de una forma muy correcta, toda la verdad sobre Secundaria". Adelantó que la oposición seguirá "buscando los mecanismos que sean" para intentar destrabar la situación que se vive dentro de Secundaria.

El CES rompió relaciones con el sindicato en abril. Esto pasó luego de que las partes tuvieran un fuerte choque por la cantidad de horas docentes que quedaban por asignar —llegando la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) a pedir la renuncia de Puente— y que El País publicara una nota en la que se reproducía un diálogo entre las autoridades muy crítico con el sindicato.

En esa charla Landoni decía que "el Frente Amplio no sabe qué quiere con la educación" y se hablaba de un supuesto plan del sindicato para sacar a Puente de su cargo.

El Codicen reconoció la "fractura" entre jerarcas

“La fractura existente entre los integrantes del Consejo de Secundaria, por un lado los consejeros designados por el Codicen y por el otro la consejera electa, es notoria y afecta la gestión del desconcentrado”, señala el memo de la reunión del 7 de junio entre los miembros del Codicen y Secundaria, el cual fue entregado ayer a la Comisión de Educación de Diputados por la consejera de Secundaria en representación de los docentes, Isabel Jaureguy.

El documento, que relata lo sucedido en una reunión entre el Codicen y Secundaria, y que está redactado por el consejero Robert Silva, señala la necesidad de “colaborar más directamente” para intentar “generar caminos de encuentro” entre las partes. Ante esto, se propone la creación de reuniones semanales entre el Codicen y Secundaria.

Isabel Jaureguy, representante de docentes y Javier Landoni, del CES. Foto: M. Bonjour

CRISIS EN LA EDUCACIÓNCARLOS TAPIA / VALERIA GIL