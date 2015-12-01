Secuestraron a un hombre y coparon la casa de sus padres en Las Piedras
Un hombre de 37 años fue secuestrado en Canelones por tres delincuentes que momentos después coparon la casa de sus padres. Lo liberaron en Montevideo, y la Policía logró detener a dos sospechosos.
La Policía recibió un llamado a través del sistema de emergencias 911 y fue alertada sobre un copamiento en una casa ubicada en Baltasar Brum casi Pilar Cabrera, en Las Piedras.
Las víctimas dijeron a la Policía que dos hombres llegaron al lugar y se presentaron como policías de Narcóticos, pero al abrir la puerta, los dueños de casa (un matrimonio de 68 y 65 años), fueron amenazados con armas de fuego.
Los delincuentes robaron tres teléfonos celulares, dos computadoras, joyas y dinero. Y al retirarse del lugar les dijeron que tenían secuestrado a su hijo, de 37 años.
Cuando los hombres se iban, el matrimonio pudo comprobar que estaban en un auto, donde estaba otro integrante de la banda y pudieron ver que allí también tenían a su hijo.
Según informa Jefatura de Policía de Canelones, con los datos aportados por el matrimonio se alertó a todas las unidades y montaron un operativo que les permitió momentos después detectar a un auto de similares características al de los delincuentes.
En el mismo iban dos jóvenes de 23 años, que fueron detenidos y están siendo indagados.
Mientras se llevaba adelante este operativo y la investigación, el hombre secuestrado fue liberado y se presentó en un centro de salud, donde fue visto por médicos que constataron que tenía erosiones varias.
La víctima dijo que cuando llegaba a su casa fue abordado por varias personas que lo introdujeron en el auto, donde lo ataron con precintos y lo golpearon. Detalló que lo liberaron en la calle Luis Alberto de Herrera casi Garibaldi, en Montevideo.
Los detenidos en las próximas horas serán conducidos a declarar ante la Justicia la cual resolverá al respecto. Uno de ellos tiene antecedentes penales por hurto y receptación, mientras que su compañero tiene uno por ley de Faltas.
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