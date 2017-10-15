Se suicidó tras intentar matar a su ex esposa
EN RIVERA
En Rivera, un hombre intentó matar a su ex esposa disparándole tres tiros en la calle, y luego se quitó la vida. La mujer se encuentra internada grave.
En la tarde del viernes, la Policía recibió una denuncia sobre un tiroteo entre dos personas en Uruguay y José Enrique Rodó, a la vuelta de la Jefatura de Policía. Se dirigieron hasta allí y constataron que lo que había ocurrido fue un intento de asesinato. Un hombre de 50 años, identificado como Walter Javier Moraes Rivero, disparó contra su ex esposa, de 46 años de edad.
El atacante, creyendo que la víctima estaba muerta, se suicidó. La mujer se encuentra grave y está internada en el sanatorio Casmer, informaron desde la Jefatura de Policía de Rivera a El País.
En lo que va del año hubo 22 femicidios sumando datos del Ministerio del Interior, aunque la Coordinadora de Feminismos del Uruguay denuncia que hubo 25.
Procesados.
Dos personas fueron procesadas con prisión en Canelones por el homicidio de un hombre, cuyo cuerpo fue arrojado a una cantera en la ciudad de Suárez.
El cuerpo de la víctima presentaba un corte profundo en el cráneo. Un familiar del fallecido fue quien denunció el caso luego de haber ido a su casa y comprobar que la puerta estaba abierta pero no estaba su dueño ni su camioneta.
Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:
Desde una línea fija 08004141
Desde celulares *4141
El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.
Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.
¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)
• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.
• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.
• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.
• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.
• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.
• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.
• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.
• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo
• Cambiar las rutinas si te persiguen.
• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.
Acceda a la lista de organizaciones que trabajan con víctimas de violencia doméstica aquí
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