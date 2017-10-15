Se suicidó tras intentar matar a su ex esposa

EN RIVERA

En Rivera, un hombre intentó matar a su ex esposa disparándole tres tiros en la calle, y luego se quitó la vida. La mujer se encuentra internada grave.

En la tarde del viernes, la Policía recibió una denuncia sobre un tiroteo entre dos personas en Uruguay y José Enrique Rodó, a la vuelta de la Jefatura de Policía. Se dirigieron hasta allí y constataron que lo que había ocurrido fue un intento de asesinato. Un hombre de 50 años, identificado como Walter Javier Moraes Rivero, disparó contra su ex esposa, de 46 años de edad.

El atacante, creyendo que la víctima estaba muerta, se suicidó. La mujer se encuentra grave y está internada en el sanatorio Casmer, informaron desde la Jefatura de Policía de Rivera a El País.

En lo que va del año hubo 22 femicidios sumando datos del Ministerio del Interior, aunque la Coordinadora de Feminismos del Uruguay denuncia que hubo 25.

Procesados.

Dos personas fueron procesadas con prisión en Canelones por el homicidio de un hombre, cuyo cuerpo fue arrojado a una cantera en la ciudad de Suárez.

El cuerpo de la víctima presentaba un corte profundo en el cráneo. Un familiar del fallecido fue quien denunció el caso luego de haber ido a su casa y comprobar que la puerta estaba abierta pero no estaba su dueño ni su camioneta.