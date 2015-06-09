Se resistió a que le robaran la moto y fue baleado por los delincuentes

Un joven de 24 años recibió dos disparos cuando dos hombres intentaron robarle la moto mientras se encontraba con su novia en una plaza de Bañados de Carrasco.

En la noche de ayer ayer lunes un joven de 24 años se encontraba con su novia en una plaza del barrio Bañados de Carrasco y fue sorprendido por dos hombres que intentaron robarle la moto, estacionada cerca de donde la pareja estaba sentada.

El hecho ocurrió sobre las 23 horas en la plaza ubicada en Nicanor Blanes y Joaquín Torres.

El joven finalmente logró evitar que los hombres le robaran la moto, pero éstos le dispararon antes de escapar.

La víctima realizó la denuncia policial y fue atendido por un médico de un centro de salud cercano que le diagnosticó una herida de bala en el glúteo y otra en su mano derecha.



inseguridad