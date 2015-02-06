Se levantó paro del sindicato del taxi ; Justicia procesó hoy a sindicalista

Los trabajadores del taxi realizaron el paro desde las 17 hasta las 20 horas. La Justicia procesó a un integrante del Suatt por amenazar al taxista agredido.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) realizó un paro desde las 17:00 horas y una concentración en la sede sindical. La medida finalizó sobre las 20 horas.

Según el comunicado la medida respondió al rechazo de los trabajadores a la "persecución y los procesamientos" hacia algunos de sus compañeros.

La Justicia procesó a un integrante del Suatt por amenazar Alberto Rosa, el taxista agredido durante una movilización del sindicato efectuada el 10 de enero pasado.

El auto de procesamiento, al que accedió El País, dice que fue procesado sin prisión por violencia privada. Deberá cumplir trabajos comunitarios por 90 días con la Oficina se Supervisión de Libertad Asistida (OSLA). La Justicia también determinó la prohibición de acercarse a la casa de Rosa en un radio de menos de 200 metros.

Según consta en el auto de procesamiento, el ahora procesado llamó a Rosa el 11 de enero pasado a su celular, un día después de que fuera agredido, y lo amenazó. "Le dijo que lo que le había pasado se debía a que era un 'carnero' y que eso le pasaría a todos los que 'carnearan'. Le dijo que sabía dónde vivía y la familia que tenía y que si no retiraban la denuncia lo matarían", establece el auto de procesamiento.

A continuación lea el auto de procesamiento completo:

El procesado no es ninguno de los dos que habían sido citados a declarar el viernes 16 de enero pasado, cuando el Suatt también efectuó un paro.

Concentración frente al local del Suatt. Foto: Agustín Martínez

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