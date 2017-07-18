Se hicieron pasar por clientes y asaltaron restaurante en Pocitos

Simularon ser clientes y robaron billeteras, relojes y el dinero de quienes estaban en el local, logrando un botín de 300 dólares y 20.000 pesos.

En la noche del lunes un restaurante ubicado en 26 de marzo fue asaltado por dos parejas que se hicieron pasar por clientes al momento de ingresar al local, según pudo confirmar El País con fuentes policiales.

Subrayado informó que entre los clientes se encontraba el embajador de Paraguay en Uruguay, Luis Enrique Chase Plate, pero el diplomático, al ser consultado por El País, negó haber estado en ese local al momento del asalto.

Fuentes de la investigación confirmaron a El País que las cuatro personas ordenaron un plato principal, esperaron a comer y una vez finalizada la cena en vez de pagar la cuenta uno de ellos fue a la puerta y sacó una escopeta de caño recortado.

Los otros tres delincuentes se encargaron derobar las billeteras, los relojes y el dinero de los clientes, logrando recaudar en total una suma de 300 dólares y 20.000 pesos.

Una vez que obtuvieron el botín, los cuatro lograron darse a la fuga.

La Policía tuvo un fin de semana intenso con varios asaltos. Foto: Archivo

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